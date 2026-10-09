A impressionante capacidade física de LeBron James continua chamando a atenção mesmo no estágio final da carreira do astro da NBA. O Big Play, programa de esportes americanos de PLACAR no YouTube, comentou o que pode ser a última temporada do ala do Philadelphia 76ers.

LeBron foi ausência nos primeiros jogos dos 76ers na pré-temporada para tratar uma lesão no pé esquerdo e outra na região da lombar. O jogador completará 42 anos em dezembro deste ano.

Fim da carreira de LeBron e expectativas dos fãs

Apesar da idade avançada para o basquete profissional, LeBron sabe se cuidar e tem notáveis atributos físicos que favorecem o seu jogo dentro de quadra. O comentarista André Avelar destacou que o jogador mantém uma impulsão notável, capaz de alcançar a altura do aro de basquete com o cotovelo para realizar enterradas.

O debate também abordou como o padrão de excelência de LeBron moldou uma expectativa rigorosa nos torcedores, que muitas vezes minimizam atuações sólidas por esperarem pontuações extraordinárias.