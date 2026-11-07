Na noite desta sexta-feira, 6, o Atlanta Hawks recebeu o Washington Wizards na State Farm Arena, em Atlanta, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Com um forte desempenho ofensivo e grande volume de assistências, os donos da casa garantiram a vitória pelo placar final de 139 a 132.
Alternâncias no placar
O jogo começou com o Washington Wizards se impondo no primeiro quarto, vencendo a parcial por 32 a 28. No entanto, o Atlanta Hawks reagiu rapidamente no segundo período, anotando 38 pontos contra 27 dos visitantes, o que permitiu ao time da casa ir para o intervalo na liderança. Na volta para o terceiro quarto, o ritmo ofensivo continuou alto, e os Hawks ampliaram a vantagem ao fazer 39 a 35. No último quarto, os Wizards tentaram uma reação e venceram a parcial por 38 a 34, mas a diferença construída anteriormente foi suficiente para confirmar o triunfo do Atlanta.
Estatísticas e destaques individuais
Os números da partida refletem o alto aproveitamento dos dois lados. O Atlanta Hawks converteu 52 de seus 98 arremessos de quadra (53%), enquanto o Washington Wizards acertou 46 de 91 tentativas (51%). A equipe da capital foi superior nas bolas de três, com 18 acertos em 34 tentativas (53%), contra 16 de 38 (42%) dos mandantes. Nos lances livres, ambos beiraram a perfeição: 95% para os Hawks (19-20) e 92% para os Wizards (22-24). O grande diferencial do Atlanta foi a movimentação de bola, terminando com 38 assistências contra 28 do Washington. Os rebotes ficaram equilibrados, com leve vantagem para os donos da casa (43 a 41), e ambas as equipes cometeram 16 erros (turnovers).
Individualmente, o quinteto titular do Atlanta Hawks brilhou. Nickeil Alexander-Walker liderou a equipe com 28 pontos. Luguentz Dort contribuiu com 25 pontos e 7 rebotes, acertando 5 de 7 nas bolas de três. O pivô Onyeka Okongwu registrou um duplo-duplo, somando 22 pontos e 10 rebotes. Pelo lado do Washington Wizards, Kyshawn George foi o cestinha do jogo com 33 pontos, além de 7 assistências em 40 minutos de quadra. Trae Young também anotou um duplo-duplo pelos visitantes, com 23 pontos e 10 assistências, enquanto T. Johnson marcou 23 pontos em 27 minutos.
O confronto evidenciou a força ofensiva de ambas as franquias, mas o Atlanta Hawks soube aproveitar melhor a distribuição de jogadas para assegurar o resultado positivo na State Farm Arena.