O Chicago Bulls venceu o Milwaukee Bucks por 132 a 125 em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O confronto foi disputado nesta sexta-feira, 23, no Fiserv Forum, em Milwaukee. A equipe visitante precisou reverter uma desvantagem inicial para garantir o triunfo nos minutos finais.

Reação no placar e virada

O jogo começou favorável ao time da casa. No 1º quarto, o Bucks abriu vantagem ao anotar 32 a 17. A resposta do Bulls veio no 2º quarto, quando a equipe marcou 44 pontos contra 30 do adversário, encostando no placar antes do intervalo. O 3º quarto foi marcado pelo alto volume ofensivo de ambos os lados, terminando com ligeira vantagem do Milwaukee por 42 a 41. Foi no último quarto que o Chicago Bulls consolidou a vitória, limitando o Bucks a 21 pontos e anotando 30 para fechar o placar em 132 a 125.

Estatísticas e destaques individuais

Os números da partida mostram um equilíbrio em vários fundamentos, com ambas as equipes registrando 44 rebotes, 29 assistências e 6 tocos. O Milwaukee Bucks teve melhor aproveitamento nos arremessos de quadra (51% contra 47%) e nas bolas de três pontos, convertendo 19 de 45 tentativas (42%), enquanto o Bulls acertou 12 de 45 (27%). No entanto, o Chicago compensou na linha de lance livre, convertendo 26 de 28 cobranças (93%), enquanto o Milwaukee acertou apenas 14 de 26 (54%). O time visitante também forçou mais erros do adversário (19 a 14) e conseguiu o dobro de roubos de bola (10 a 5).

Individualmente, o cestinha da partida foi Tyler Herro, do quinteto titular do Bucks, com 34 pontos, além de 5 rebotes e 4 assistências em 31 minutos. Seu companheiro de equipe, Jamie Jr. Jaquez, registrou um duplo-duplo com 19 pontos e 11 rebotes. Pelo lado do Chicago Bulls, o principal pontuador foi o titular Norman Powell, que anotou 25 pontos e pegou 4 rebotes em 32 minutos. C. Wilson contribuiu com 21 pontos e 6 rebotes, enquanto Leonard Miller somou 19 pontos em 24 minutos de quadra.

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O confronto evidenciou como a precisão nos lances livres e o cuidado com a posse de bola foram determinantes. Mesmo com um aproveitamento inferior nos arremessos de quadra e de três pontos, o Chicago Bulls soube capitalizar nos erros do Milwaukee Bucks e nas idas à linha de lance livre para assegurar a vitória fora de casa.