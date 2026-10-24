O Dallas Mavericks venceu o Indiana Pacers por 121 a 105 na noite desta sexta-feira, 23, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis, a equipe visitante contou com uma grande atuação no primeiro tempo e o destaque de Kyrie Irving para garantir o triunfo no confronto.

Início forte do Mavericks

O Dallas Mavericks construiu sua vitória com um desempenho ofensivo dominante nos dois primeiros períodos. No 1º quarto, os visitantes anotaram 44 pontos contra 27 do Indiana Pacers. A diferença aumentou no 2º quarto, quando o Mavericks marcou 33 pontos e limitou o adversário a apenas 16. Na volta do intervalo, o Pacers tentou uma reação, vencendo o 3º quarto por 33 a 21 e o último quarto por 29 a 23, mas a vantagem inicial do Dallas foi suficiente para assegurar o placar final.

Eficiência no perímetro e destaques

Os números da partida mostram a vantagem do Mavericks nos arremessos de três pontos, convertendo 14 de 34 tentativas (41% de aproveitamento), enquanto o Pacers acertou apenas 7 de 31 (23%). O time de Dallas também registrou 50% de acerto nos arremessos de quadra (43-86) e se destacou na defesa com 11 tocos e 9 roubos de bola, forçando 20 erros (turnovers) do adversário, que cometeu 20 faltas contra 27 dos visitantes.

Individualmente, Kyrie Irving foi o cestinha do Dallas Mavericks com 24 pontos, além de converter 5 de 10 bolas de três em 25 minutos em quadra. P.J. Washington também brilhou no quinteto titular ao anotar um duplo-duplo, com 20 pontos e 13 rebotes em 33 minutos. Max Christie contribuiu com 16 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Pelo lado do Indiana Pacers, Pascal Siakam liderou a equipe com 23 pontos. Tyrese Haliburton somou 18 pontos e 7 assistências, mas zerou nas bolas de três (0-4), enquanto Andrew Nembhard terminou com 16 pontos e 5 assistências.

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O confronto evidenciou a precisão do Dallas Mavericks nos arremessos de fora e a capacidade defensiva de capitalizar sobre os erros do Indiana Pacers, garantindo o resultado positivo como visitante na temporada regular.