O Atlanta Hawks venceu o Charlotte Hornets por 128 a 81 na noite desta sexta-feira, 23, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando fora de casa, no Spectrum Center, em Charlotte, a equipe visitante construiu uma vantagem expressiva de 47 pontos para garantir o triunfo no confronto.
Vantagem construída em todos os quartos
O Atlanta Hawks mostrou superioridade ofensiva desde o início da partida. No 1º quarto, os visitantes anotaram 33 pontos contra 20 do Charlotte Hornets. O ritmo se manteve no 2º quarto, com o Hawks vencendo a parcial por 35 a 23. Na volta do intervalo, o cenário não mudou: a equipe de Atlanta fez 29 a 19 no 3º quarto e fechou o último quarto com mais uma vitória na parcial, desta vez por 31 a 19, consolidando o placar final de 128 a 81.
Eficiência nos arremessos e excesso de erros
Os números da partida evidenciam a diferença de desempenho entre as equipes. O Hawks teve um aproveitamento de 51% nos arremessos de quadra (48 convertidos em 95 tentados), enquanto o Hornets acertou apenas 34% (30 de 87). Nas bolas de três, Atlanta converteu 18 de 45 tentativas (40%), contra 11 de 51 (22%) de Charlotte.
Apesar do empate no número total de rebotes, com 48 para cada lado (sendo 19 ofensivos para Charlotte e 12 para Atlanta), o Charlotte Hornets sofreu com o controle da posse de bola. Os mandantes cometeram 27 erros (turnovers) na partida, o que facilitou o trabalho defensivo do Atlanta Hawks, que registrou 17 roubos de bola. Além disso, os visitantes distribuíram 37 assistências, contra 21 do Hornets.
Principais pontuadores
Pelo lado do Atlanta Hawks, o quinteto titular contou com a boa atuação de Jalen Johnson, que anotou 19 pontos, 7 rebotes e 8 assistências em 29 minutos em quadra. Aaron Wiggins também marcou 19 pontos, acertando 3 de 5 nas bolas de três (60%) em 22 minutos. O titular Nickeil Alexander-Walker contribuiu com 14 pontos, 3 rebotes e 5 assistências.
No Charlotte Hornets, o cestinha da equipe foi o titular Naz Reid, com 17 pontos, 6 rebotes e 2 assistências em 25 minutos de ação. Tidjane Salaun e Grayson Allen terminaram o jogo com 11 pontos cada, com Allen distribuindo 3 assistências e convertendo 3 de 6 nos arremessos de três (50%) em 20 minutos.
O confronto evidenciou a precisão nos arremessos e a forte marcação do Atlanta Hawks, que soube capitalizar em cima do alto número de desperdícios de bola do adversário para vencer com folga.