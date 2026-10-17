O programa Big Play, do canal PLACAR, trouxe uma análise detalhada sobre a forma como as grandes ligas esportivas dos Estados Unidos, como a NFL e a NBA, se relacionam com o público internacional.

Durante a discussão, o comentarista André Avelar destacou o cuidado e a estrutura oferecidos aos torcedores fora do território norte-americano.

A atenção dedicada aos fãs brasileiros pelas franquias internacionais foi um dos pontos centrais da reflexão.

Segundo a análise, o engajamento e o respeito com que o público é recebido servem de exemplo para a indústria do esporte.

Além do entretenimento digital e das campanhas de marca, os eventos presenciais realizados no país trazem elementos icônicos da cultura do esporte americano, como o troféu Vince Lombardi, capacetes oficiais e anéis do Super Bowl.

Depois do sucesso do NFL Rio Game, a liga levou para Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG) uma experiência imersiva para os fãs da bola oval.