O Atlanta Hawks venceu o Detroit Pistons por 107 a 97 neste domingo, 22, em partida válida pela temporada regular da NBA. Jogando na State Farm Arena, em Atlanta, os mandantes contaram com uma grande atuação de seu quinteto titular e um forte desempenho nos rebotes para garantir o resultado positivo.
Equilíbrio e vantagem visitante
O confronto começou com o Hawks ligeiramente superior no 1º quarto, anotando 29 a 26. No entanto, o Pistons respondeu no período seguinte, marcando 26 a 22 e levando o jogo equilibrado para o intervalo. A equipe de Detroit voltou melhor no 3º quarto, quando produziu 33 pontos contra 23 do adversário, assumindo a liderança do placar.
O destaque dos visitantes foi o titular Ausar Thompson, que registrou um duplo-duplo com 18 pontos, 11 rebotes e cinco assistências em 38 minutos de quadra. Isaiah Joe foi o maior pontuador da equipe com 19 pontos em 26 minutos, enquanto John Collins contribuiu com 18 pontos e seis rebotes.
Domínio nos rebotes e virada do Hawks
A história do jogo mudou no último quarto. O Atlanta Hawks dominou a parcial por 33 a 12, selando a vitória. Um fator determinante para o triunfo foi o controle dos rebotes: os mandantes pegaram 62 rebotes no total, sendo 24 ofensivos, contra 43 do Pistons (apenas oito no ataque).
O cestinha da partida foi Nickeil Alexander-Walker, que anotou 27 pontos, acertando seis de 10 tentativas nas bolas de três pontos em 28 minutos. Corey Kispert ajudou com 18 pontos, e Luguentz Dort somou 16 pontos e sete rebotes.
Apesar de um aproveitamento inferior nos arremessos de quadra (36% contra 42% do Detroit), o Hawks compensou no volume, tentando 99 arremessos contra 85 do rival. A equipe de Atlanta também converteu 15 bolas de três pontos e teve bom desempenho nos lances livres, acertando 20 de 23 cobranças (87%).
O Pistons, por sua vez, foi perfeito na linha do lance livre (14 de 14), distribuiu 30 assistências contra 23 do Hawks e conseguiu seis tocos, mas não resistiu à pressão final dos donos da casa.
Ambas as equipes cometeram 17 erros (turnovers) na partida e o Hawks registrou 12 roubos de bola contra 10 do adversário.