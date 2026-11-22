O Dallas Mavericks venceu o LA Clippers por 110 a 100, no American Airlines Center, em Dallas, no último sábado, 21, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Kyrie Irving foi o cestinha da equipe mandante e comandou o triunfo no Texas.
Alternâncias no placar
O confronto começou com o LA Clippers levando a melhor no 1º quarto, anotando 26 pontos contra 23 do Dallas Mavericks. No entanto, a equipe da casa reagiu no 2º quarto, marcando 29 pontos e limitando os visitantes a apenas 18. Com esse desempenho, os mandantes foram para o intervalo na liderança do placar.
Domínio nos erros e definição do jogo
Na volta dos vestiários, os Clippers tentaram retomar o controle no 3º quarto, vencendo a parcial por 30 a 26. Porém, no último quarto, os Mavericks garantiram a vitória ao anotar 32 pontos contra 26 do adversário.
O time de Dallas se destacou na proteção da posse de bola, cometendo apenas oito erros (turnovers) contra 16 dos visitantes, além de registrar 10 roubos de bola contra cinco da equipe de Los Angeles.
Nos arremessos de quadra, os mandantes tiveram 41% de aproveitamento (37-90), enquanto os Clippers ficaram com 38% (33-86). Nas bolas de três, os visitantes converteram 15 de 45 tentativas (33%), e os Mavericks acertaram 13 de 33 (39%).
Nos lances livres, a equipe visitante teve 79% de aproveitamento (19-24), contra 68% do time da casa (23-34).
Os Clippers lideraram nos rebotes, com 54 (19 ofensivos e 35 defensivos) contra 52 dos Mavericks (17 ofensivos e 35 defensivos), e nos tocos, com sete a três.
Destaques individuais
O cestinha do confronto foi Kyrie Irving, titular do Dallas Mavericks, com 25 pontos, além de seis rebotes e quatro assistências em 35 minutos de quadra. Também pelo quinteto titular, C. Flagg contribuiu com 22 pontos, seis rebotes e oito assistências em 36 minutos, acertando três de seis arremessos de três pontos (50%). W. Clayton Jr. somou 16 pontos e cinco rebotes em 25 minutos.
Pelo lado do LA Clippers, o titular Brook Lopez liderou a pontuação com 21 pontos e seis rebotes em 25 minutos. Rui Hachimura anotou 19 pontos e nove rebotes em 29 minutos, com destaque para o aproveitamento nas bolas de três (4-5, 80%), e Darius Garland fechou sua participação com 16 pontos e duas assistências em 32 minutos.