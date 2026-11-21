O Philadelphia 76ers venceu o Milwaukee Bucks por 132 a 129 neste sábado, 21, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando na Xfinity Mobile Arena, em Philadelphia, os donos da casa contaram com uma atuação coletiva sólida para superar os 50 pontos anotados por Tyler Herro, o cestinha do confronto.
Equilíbrio e vantagem nos lances livres
O jogo começou bastante disputado. No 1º quarto, os Bucks levaram uma ligeira vantagem, marcando 30 a 29. A resposta dos 76ers veio no 2º quarto, quando a equipe anotou 31 pontos contra 29 dos visitantes, indo para o intervalo na liderança mínima.
Os números mostram que o Philadelphia compensou o menor volume nas bolas de três (9 convertidas em 28 tentativas, 32% de aproveitamento, contra 16 de 44 do Milwaukee, 36%) com uma forte presença na linha de lance livre. Os mandantes converteram 33 de 37 lances livres (89%), enquanto os Bucks cobraram apenas 18, acertando 17 (94%).
Decisão no segundo tempo e destaques individuais
Na volta dos vestiários, o Philadelphia 76ers ampliou a diferença no 3º quarto, vencendo a parcial por 38 a 33. O Milwaukee Bucks tentou a reação no último quarto, anotando 37 pontos contra 34 dos mandantes, mas não foi o suficiente para reverter o placar.
O grande nome do time vencedor foi o titular Joel Embiid, que registrou um duplo-duplo com 26 pontos e 17 rebotes, além de distribuir 9 assistências em 34 minutos. LeBron James também foi fundamental no quinteto titular, contribuindo com 21 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Vindo do banco, Anfernee Simons somou 18 pontos em 26 minutos.
Pelo lado do Milwaukee, Tyler Herro teve uma noite inspirada. O titular permaneceu em quadra por 40 minutos e alcançou um duplo-duplo de 50 pontos e 11 rebotes, além de 7 assistências e 7 bolas de três convertidas em 12 tentativas (58.3%). B. Burries ajudou com 26 pontos e 8 rebotes em 26 minutos, enquanto o titular Kyle Kuzma fez 12 pontos.
Apesar da superioridade dos Bucks nos rebotes totais (49 a 42) e nos tocos (8 a 4), os 76ers distribuíram mais assistências (33 a 25) e cometeram menos faltas (15 contra 24), garantindo o triunfo em casa.