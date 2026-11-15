O Philadelphia 76ers venceu o Indiana Pacers por 131 a 124 neste domingo, 15, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026/27. Jogando na Xfinity Mobile Arena, em Filadélfia, a equipe mandante construiu o resultado positivo apoiada em um alto aproveitamento nos arremessos de longa distância e em 31 pontos de Jaylen Brown.
O confronto começou com o Indiana Pacers superior no primeiro quarto, anotando 35 pontos contra 29 dos donos da casa. No entanto, o Philadelphia 76ers ajustou seu ritmo no segundo período, marcando mais 29 pontos e limitando o adversário a apenas 22, o que permitiu que encostasse no placar antes do intervalo.
A virada definitiva dos mandantes ocorreu no terceiro quarto, quando a equipe registrou sua maior pontuação no jogo, com 39 pontos, enquanto os Pacers fizeram 30. O grande diferencial da partida esteve nas bolas de três pontos: Philadelphia converteu 18 de 42 tentativas (43% de aproveitamento), ao passo que o Indiana acertou apenas 8 de 32 (25%).
No último quarto, o Indiana Pacers tentou uma reação ofensiva e marcou 37 pontos, mas o Philadelphia 76ers administrou a vantagem com 34 pontos para fechar o placar.
Além de Brown, Tyrese Maxey contribuiu com 27 pontos e seis assistências, enquanto LeBron James anotou um duplo-duplo de 15 pontos e 11 assistências. Pelo lado do Indiana, Pascal Siakam também marcou 31 pontos, acompanhado por Kelly Oubre Jr., com 16, e Quenton Jackson, com 15 pontos e oito assistências.
Apesar da derrota, o Indiana Pacers terminou o jogo com ligeira vantagem nas assistências (32 a 29), mas os 12 erros cometidos pelo Philadelphia 76ers não foram suficientes para comprometer a vitória construída no perímetro.
Os 76ers chegaram a 11 vitórias em 14 jogos, em segundo lugar na Conferência Leste. Os Pacers estão com 5-9.