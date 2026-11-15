O Chicago Bulls venceu o Minnesota Timberwolves por 117 a 106 neste sábado, 14, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026/27. Jogando no Target Center, em Minneapolis, a equipe visitante construiu a vantagem logo no início e contou com um bom aproveitamento nos arremessos de quadra para garantir o triunfo.
Início forte e precisão nos arremessos
O primeiro quarto foi determinante para o roteiro da partida. O Chicago Bulls anotou 29 pontos, enquanto o Minnesota Timberwolves marcou apenas 17. No segundo quarto, o confronto ficou mais equilibrado, com os visitantes fazendo 29 pontos contra 28 dos mandantes.
Os números finais mostram a superioridade do Bulls na pontaria: a equipe converteu 44 de 90 arremessos de quadra (49%) e teve grande desempenho nas bolas de três, acertando 14 de 30 tentativas (47%). Já o Timberwolves sofreu no perímetro, convertendo apenas 9 de 38 (24%).
Tentativa de reação e números finais
Na volta do intervalo, o Timberwolves buscou a recuperação no terceiro quarto, vencendo a parcial por 35 a 30. Contudo, no último quarto, o Bulls retomou o controle, marcando 29 pontos contra 26 do adversário para fechar o placar. Além do aproveitamento nos arremessos, os visitantes levaram a melhor nos rebotes, com 48 (sendo 37 defensivos) contra 43 do Minnesota, e distribuíram mais assistências (29 a 23).
O time da casa, por outro lado, forçou mais erros do adversário, conseguindo 12 roubos de bola contra 7 do Chicago, que cometeu 19 erros (turnovers) na partida.
Destaques individuais
Pelo lado do Chicago Bulls, o titular Norman Powell liderou a equipe com 23 pontos, cinco rebotes e três assistências em 30 minutos de quadra. Matas Buzelis também teve papel importante no quinteto titular, contribuindo com 18 pontos e nove rebotes. Vindo do banco, Tre Jones somou 16 pontos e quatro assistências.
Pelo Minnesota Timberwolves, Ayo Dosunmu foi o cestinha do jogo com 24 pontos em 33 minutos. LaMelo Ball registrou 19 pontos, sete rebotes e seis assistências, mas teve dificuldades nas bolas de três, acertando 4 de 19. Jaden McDaniels fechou a lista de destaques dos mandantes com 18 pontos, cinco rebotes e seis assistências.
A partida evidenciou a eficiência ofensiva do Bulls, especialmente nos arremessos de longa distância e no trabalho de garrafão com oito tocos contra três do Timberwolves, fatores que asseguraram a vitória fora de casa.