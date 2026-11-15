O Denver Nuggets venceu o New Orleans Pelicans por 116 a 108 neste sábado, 14, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Smoothie King Center, em New Orleans, a equipe visitante contou com uma grande atuação do seu quinteto titular, liderado pelo duplo-duplo de Nikola Jokic, para garantir o triunfo fora de casa.

Início favorável aos visitantes

O jogo começou com o Denver Nuggets se impondo no 1º quarto, anotando 29 pontos contra 23 do New Orleans Pelicans. Na parcial seguinte, os mandantes reagiram e conseguiram ser superiores no 2º quarto, marcando 28 a 27, mas os visitantes conseguiram sustentar a vantagem construída nos primeiros minutos da partida.

Estatísticas e definição do confronto

Na volta dos vestiários, o equilíbrio se manteve. O Pelicans venceu o 3º quarto por 31 a 30, tentando encostar no marcador. No entanto, o Nuggets foi melhor no último quarto, anotando 30 pontos contra 26 do adversário, selando a vitória.

Os números mostram que o Denver teve um aproveitamento superior nos arremessos de quadra, com 42 convertidos em 80 tentados (53%), contra 37 de 89 (42%) do New Orleans. Os visitantes também levaram a melhor nos rebotes, pegando 47 (sendo 39 defensivos) contra 38 dos mandantes.

Por outro lado, o Pelicans foi mais eficiente nas bolas de três, convertendo 13 de 33 (39%), enquanto o Nuggets acertou apenas 4 de 16 (25%). O Denver também foi mais preciso nos lances livres, com 28 acertos em 37 tentativas (76%).

Destaques individuais

O cestinha do Nuggets foi Nikola Jokic, que registrou um duplo-duplo com 26 pontos e 10 assistências, além de 8 rebotes em 37 minutos de quadra. Jamal Murray também se destacou entre os titulares com 23 pontos, 7 rebotes e 9 assistências, seguido por Christian Braun, que contribuiu com 17 pontos e 7 rebotes.

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Pelo lado do Pelicans, Zion Williamson liderou a equipe com 24 pontos e 6 rebotes. Saddiq Bey anotou 16 pontos e 6 rebotes em 40 minutos, enquanto Jordan Poole, vindo do banco, somou 14 pontos e 5 assistências.

O confronto evidenciou a eficiência do Denver Nuggets nos arremessos de quadra e o controle nos rebotes, fatores que compensaram a superioridade do New Orleans Pelicans nos arremessos de três pontos e garantiram o resultado positivo para os visitantes.