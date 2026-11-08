O Philadelphia 76ers venceu o Chicago Bulls por 127 a 121 em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O confronto foi disputado no United Center, em Chicago, na tarde deste domingo, 8. O grande destaque do triunfo visitante foi a atuação do quinteto titular, liderado pelos pontos de Jaylen Brown.

Equilíbrio no placar e força nos rebotes

O jogo começou bastante disputado, com o 76ers levando uma ligeira vantagem no 1º quarto ao anotar 34 a 33. No 2º quarto, a equipe visitante conseguiu abrir um pouco mais de frente, marcando 34 a 28 e indo para o intervalo na liderança.

Na volta dos vestiários, o Bulls tentou a reação e venceu o 3º quarto por 32 a 31. No último quarto, as equipes empataram em 28 pontos, o que confirmou a vitória do time de Philadelphia.

Nas estatísticas coletivas, o Chicago Bulls teve um melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, convertendo 46 de 87 tentativas (53%), contra 46 de 99 (46%) do Philadelphia 76ers. No entanto, os visitantes compensaram essa diferença com um forte desempenho nos rebotes ofensivos, pegando 20 contra apenas 9 dos mandantes, o que ajudou a construir a vantagem total de 53 a 42 nos rebotes.

O 76ers também foi superior nas bolas de três pontos, acertando 14 de 34 (41%), enquanto o Bulls converteu 10 de 36 (28%). As duas equipes distribuíram 30 assistências cada, mas os donos da casa cometeram mais erros (13 a 9) e deram mais tocos (8 a 2).

Cestinhas e duplo-duplo

Pelo lado do Philadelphia 76ers, Jaylen Brown foi o cestinha com 29 pontos, além de contribuir com 7 rebotes e 4 assistências em 35 minutos de quadra. Tyrese Maxey também teve grande atuação, anotando 27 pontos e 7 assistências. LeBron James somou 22 pontos, 4 rebotes e 5 assistências em 32 minutos de ação.

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No Chicago Bulls, o destaque absoluto na armação foi Josh Giddey, que registrou um duplo-duplo com 19 pontos e 15 assistências, além de pegar 7 rebotes. Matas Buzelis também anotou 19 pontos e pegou 5 rebotes, enquanto C. Wilson contribuiu com 18 pontos e 5 rebotes.

A partida evidenciou um Philadelphia 76ers capaz de ditar o ritmo através do controle dos rebotes no ataque e da eficiência nos arremessos de longa distância, superando a boa movimentação de bola e o alto aproveitamento geral do Chicago Bulls.