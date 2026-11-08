O Phoenix Suns venceu o Houston Rockets por 102 a 99 na noite de sábado, 7, em partida válida pela temporada regular da NBA. Jogando no Mortgage Matchup Center, em Phoenix, a equipe mandante contou com uma atuação sólida de Devin Booker para assegurar o triunfo no duelo.
Início forte e equilíbrio nos quartos seguintes
O Suns construiu uma vantagem importante logo no 1º quarto, anotando 35 pontos contra 23 do Rockets. No entanto, o time visitante reagiu no 2º quarto, limitando o ataque de Phoenix a apenas 12 pontos e marcando 24, o que reduziu a diferença antes do intervalo. O 3º quarto foi marcado pelo equilíbrio ofensivo, com o Suns fazendo 29 pontos e o Rockets 28. No último quarto, a equipe da casa anotou 26 pontos contra 24 de Houston, garantindo a vitória por uma margem estreita no placar final.
Destaques individuais e números do jogo
Devin Booker foi o cestinha da partida pelo Phoenix Suns, registrando 24 pontos, além de dois rebotes e três assistências em 39 minutos de quadra. Miles Bridges também teve papel fundamental entre os titulares, alcançando um duplo-duplo com 13 pontos e 10 rebotes, além de distribuir sete assistências. Jalen Green contribuiu com 16 pontos e seis assistências. Pelo lado do Houston Rockets, Kevin Durant liderou a equipe com um duplo-duplo de 21 pontos e 10 rebotes em 38 minutos. Amen Thompson somou 17 pontos e sete rebotes, enquanto Fred VanVleet anotou 16 pontos e quatro assistências.
Coletivamente, o Suns apresentou um melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, convertendo 41 de 85 tentativas (48%), contra 36 de 93 (39%) do Rockets. A equipe mandante também demonstrou superioridade na movimentação de bola, distribuindo 29 assistências contra apenas 16 dos visitantes. O Rockets, por sua vez, foi mais eficiente nos lances livres, acertando 17 de 19 (89%), enquanto o Suns converteu 8 de 11 (73%). Nos rebotes, houve grande equilíbrio, com Houston pegando 45 (sendo 14 ofensivos) e Phoenix 44. Na defesa, o time visitante conseguiu oito tocos contra três dos mandantes, mas cometeu 14 erros contra 16 do Suns.
O confronto evidenciou a capacidade do Phoenix Suns de segurar a vantagem construída no início da partida, apoiando-se na eficiência dos arremessos e no jogo coletivo para superar a insistência do Houston Rockets até os minutos finais.