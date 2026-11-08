Na noite deste sábado, 7, o New York Knicks foi até a Rocket Arena, em Cleveland, e venceu o Cleveland Cavaliers por 109 a 97, em partida válida pela temporada regular da NBA. O confronto teve como grande destaque a dupla formada por Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, que comandou a pontuação dos visitantes.
Virada no segundo quarto e controle do jogo
O duelo começou com ligeira vantagem dos mandantes. No 1º quarto, o Cavaliers anotou 27 pontos contra 26 do Knicks. No entanto, a equipe de Nova York assumiu a liderança no 2º quarto, marcando 37 a 26 e indo para o intervalo na frente. A diferença no placar foi ampliada no 3º quarto, quando o Knicks limitou o ataque adversário a apenas 17 pontos, enquanto anotou 25. No último quarto, o Cavaliers venceu a parcial por 27 a 21, mas não foi o suficiente para reverter o resultado.
Números e destaques individuais
As estatísticas mostram um equilíbrio nos arremessos, com ambas as equipes registrando 43% de aproveitamento nos arremessos de quadra (41 de 96 para os visitantes e 35 de 82 para os mandantes) e 32% nas bolas de três. O diferencial do Knicks esteve nos lances livres, convertendo 13 de 14 tentativas (93%), enquanto o Cavaliers acertou apenas 11 de 19 (58%). Além disso, os visitantes garantiram 49 rebotes (sendo 16 ofensivos) contra 40 do time da casa. O Knicks também distribuiu mais assistências (27 a 21) e conseguiu mais roubos de bola (7 a 3).
Individualmente, Jalen Brunson foi o principal nome do quinteto titular do Knicks, registrando 31 pontos, seis rebotes e nove assistências em 34 minutos. Karl-Anthony Towns anotou um duplo-duplo com 29 pontos e 13 rebotes, além de três assistências. O.G. Anunoby contribuiu com 15 pontos e seis rebotes. Pelo lado do Cavaliers, Donovan Mitchell foi o cestinha da partida com 37 pontos em 37 minutos de quadra. Evan Mobley somou 12 pontos, nove rebotes e cinco assistências, enquanto Peyton Watson também marcou 12 pontos.
A vitória do New York Knicks foi construída com base na superioridade nos rebotes ofensivos e na precisão na linha de lance livre, garantindo o triunfo como visitante na temporada regular.