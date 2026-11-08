O Denver Nuggets venceu o Indiana Pacers na noite deste sábado, 7, por 114 a 102, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026/27. O confronto, que teve o Pacers como mandante, foi realizado na Arena CDMX, na Cidade do México, às 19h00 (horário de Brasília). O grande destaque da vitória foi o pivô Nikola Jokic, que comandou a equipe com um duplo-duplo.
Vantagem construída no primeiro tempo
O Nuggets começou a partida impondo seu ritmo e fechou o 1º quarto liderando por 27 a 19. No 2º quarto, a equipe de Denver ampliou a diferença no placar ao anotar 37 pontos contra apenas 22 do Pacers, indo para o intervalo com uma liderança expressiva de 64 a 41.
Na volta para o 3º quarto, o Indiana Pacers reagiu e teve seu melhor momento ofensivo no jogo, marcando 37 pontos contra 26 do adversário. No entanto, no último quarto, as duas equipes empataram a parcial em 24 a 24, o que garantiu a vitória final para o Denver Nuggets por 114 a 102.
Números e destaques individuais
Nas estatísticas coletivas, o Nuggets levou a melhor nos rebotes, com 51 (sendo 9 ofensivos e 42 defensivos) contra 45 do Pacers. A equipe vencedora também cometeu menos erros (5 contra 10) e teve grande vantagem nos lances livres, convertendo 16 de 19 tentativas (84%), enquanto o time de Indiana acertou apenas 5 de 7 (71%).
O Pacers, por outro lado, distribuiu 30 assistências contra 29 do Nuggets e converteu 15 bolas de três pontos (31% de aproveitamento) contra 10 (29%) do Denver.
Individualmente, Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets com um duplo-duplo de 19 pontos e 13 rebotes, além de 8 assistências em 36 minutos de quadra. O titular Cameron Johnson contribuiu com 18 pontos, enquanto Jamal Murray somou 16 pontos, 6 rebotes e 8 assistências.
Pelo lado do Indiana Pacers, o titular Pascal Siakam foi o cestinha do jogo com 23 pontos. Ivica Zubac também registrou um duplo-duplo, com 10 pontos e 12 rebotes, e Larry Nance Jr. anotou 15 pontos em apenas 13 minutos, convertendo 5 de 7 arremessos de três pontos.
O confronto na Arena CDMX mostrou um Denver Nuggets eficiente na proteção da bola e na ida à linha de lance livre, fatores que, somados à vantagem construída nos dois primeiros quartos, asseguraram o triunfo na temporada regular.