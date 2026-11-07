O San Antonio Spurs venceu o Sacramento Kings por 124 a 109 neste sábado (07/11), às 00h00 (horário de Brasília), em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Golden 1 Center, em Sacramento, a equipe visitante contou com uma atuação inspirada de Victor Wembanyama para garantir o triunfo.
Vantagem construída no primeiro tempo
O Spurs começou o jogo impondo seu ritmo ofensivo. No 1º quarto, a equipe anotou 38 pontos contra 29 do Kings. A produção seguiu alta no 2º quarto, com os visitantes marcando mais 37 pontos e limitando os donos da casa a 27. Com isso, o time de San Antonio foi para o intervalo com uma liderança confortável no placar.
Na volta dos vestiários, o confronto ficou mais equilibrado. O 3º quarto terminou empatado em 24 a 24. No último quarto, o Sacramento até tentou uma reação e venceu a parcial por 29 a 25, mas a diferença construída pelo Spurs na primeira metade do jogo foi suficiente para assegurar a vitória.
Wembanyama decisivo e domínio nos lances livres
Os números explicam parte do resultado. Embora o Kings tenha tido um leve aproveitamento superior nos arremessos de quadra (49% contra 48%), o Spurs dominou os lances livres, convertendo 33 de 42 tentativas (79%), enquanto o adversário acertou apenas 13 de 19 (68%). O San Antonio também levou a melhor nos rebotes, pegando 46 (sendo 13 ofensivos) contra 36 do Sacramento. O time da casa cometeu 26 faltas, contra 15 dos visitantes.
Individualmente, Victor Wembanyama foi o grande destaque e cestinha da partida. O titular do Spurs registrou um duplo-duplo com 30 pontos e 14 rebotes em apenas 26 minutos, além de converter 4 de 6 nas bolas de três (66.7%). Ele foi auxiliado por D. Harper e Stephon Castle, que anotaram 19 pontos cada no quinteto titular. Pelo lado do Kings, D. Acuff Jr. liderou a pontuação com 22 pontos e distribuiu 8 assistências. Domantas Sabonis também anotou um duplo-duplo, com 17 pontos e 12 rebotes, enquanto Zach LaVine contribuiu com 14 pontos.
A partida evidenciou a força do San Antonio Spurs nos rebotes e a capacidade de capitalizar nas faltas do adversário, garantindo um triunfo seguro fora de casa na temporada regular.