O Toronto Raptors venceu o Milwaukee Bucks por 121 a 107 na noite desta sexta-feira (06/11/2026), em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Fiserv Forum, em Milwaukee, a equipe visitante superou um início adverso e contou com atuações inspiradas de RJ Barrett e A. Martin para garantir o triunfo no segundo tempo do confronto.

Vantagem do Bucks no início e resposta do Raptors

O Milwaukee Bucks começou a partida impondo seu ritmo como mandante. No primeiro quarto, a equipe abriu vantagem ao anotar 29 a 24. A dinâmica se manteve no segundo quarto, com o Bucks marcando 31 pontos contra 27 do Raptors, indo para o intervalo com a liderança no placar.

No entanto, o cenário mudou drasticamente na volta dos vestiários. O Toronto Raptors voltou com um forte volume ofensivo no terceiro quarto, anotando 38 pontos contra 27 do Milwaukee Bucks, assumindo a frente. No último quarto, os visitantes mantiveram o ritmo, marcando 32 a 20 e consolidando a vitória por 121 a 107.

Estatísticas e destaques individuais

As duas equipes terminaram o jogo com 46% de aproveitamento nos arremessos de quadra, mas o Toronto Raptors levou vantagem nos rebotes (42 a 38) e nos roubos de bola (12 a 6). O Milwaukee Bucks cometeu 21 erros (turnovers) na partida, enquanto o Raptors desperdiçou a posse 15 vezes. O Bucks, por outro lado, registrou mais tocos, com 8 contra 4 dos canadenses.

Individualmente, o Raptors teve dois cestinhas com 27 pontos cada. O titular RJ Barrett somou 27 pontos, 7 rebotes e 5 assistências em 37 minutos de quadra. A. Martin também anotou 27 pontos, com excelente aproveitamento nas bolas de três, convertendo 6 de 7 tentativas (85.7%). C. Murray-Boyles contribuiu com 19 pontos e 7 rebotes.

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Pelo lado do Milwaukee Bucks, dois jogadores registraram um duplo-duplo. Tyler Herro liderou a equipe com 23 pontos e 10 assistências, além de 5 rebotes. B. Burries anotou 21 pontos e pegou 11 rebotes. Jamie Jr. Jaquez terminou a noite com 14 pontos.

O confronto mostrou um Toronto Raptors capaz de ajustar seu jogo no segundo tempo, aproveitando os erros do adversário e a precisão de seus pontuadores para reverter a desvantagem inicial e sair de Milwaukee com a vitória.