Na noite desta sexta-feira, o Dallas Mavericks venceu o Utah Jazz por 112 a 100 em partida válida pela temporada regular da NBA. Jogando no American Airlines Center, em Dallas, a equipe mandante contou com uma forte atuação no garrafão e o bom desempenho ofensivo de P.J. Washington para garantir o triunfo.
Equilíbrio inicial e arrancada no terceiro quarto
O confronto começou disputado, com o Utah Jazz levando uma ligeira vantagem no 1º quarto, vencido por 28 a 26. No 2º quarto, o Dallas Mavericks respondeu anotando 31 pontos contra 29 dos visitantes, levando o jogo para o intervalo com o placar empatado. A diferença na partida foi construída no 3º quarto, quando os mandantes assumiram o controle e superaram o adversário por 32 a 19. No último quarto, o Jazz até fez mais pontos (24 a 23), mas a vantagem construída anteriormente pelo Mavericks foi suficiente para confirmar a vitória.
Domínio nos rebotes e destaques individuais
Os números mostram que o Dallas Mavericks construiu seu resultado com um claro domínio nos rebotes, pegando 55 no total contra 41 do Utah Jazz. O destaque ficou para os rebotes ofensivos: foram 21 para os mandantes e apenas oito para os visitantes. Além disso, o Mavericks forçou 21 erros (turnovers) do adversário e conseguiu 11 roubos de bola. O Jazz, por outro lado, teve um aproveitamento melhor nas bolas de três pontos, convertendo 15 de 39 tentativas (38%), enquanto o Dallas acertou 9 de 32 (28%). Nos lances livres, o time da casa foi muito mais à linha, convertendo 25 de 31, contra 13 de 14 do Jazz.
Individualmente, o cestinha do Mavericks foi P.J. Washington, titular que anotou 26 pontos e seis rebotes em 33 minutos, com excelente aproveitamento nas bolas de três (6 de 10). C. Flagg também brilhou no quinteto titular com um duplo-duplo de 21 pontos e 10 rebotes, além de sete assistências. Kyrie Irving contribuiu com 14 pontos. Pelo lado do Utah Jazz, Lauri Markkanen foi o principal pontuador com 24 pontos, oito rebotes e oito bolas de três convertidas. D. Peterson somou 21 pontos e cinco assistências, enquanto Keyonte George registrou 16 pontos e nove assistências.
A partida mostrou um Dallas Mavericks capaz de compensar o menor aproveitamento no perímetro com volume de jogo, garantindo posses extras através de rebotes ofensivos e forçando erros do adversário para sair com o resultado positivo.