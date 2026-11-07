O Boston Celtics venceu o Charlotte Hornets por 119 a 80 na noite desta sexta-feira, 6, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Spectrum Center, em Charlotte, a equipe visitante contou com uma grande atuação do quinteto titular, liderado por Jayson Tatum, para garantir o triunfo com tranquilidade desde os primeiros minutos de jogo.

Domínio desde o primeiro quarto

O Boston Celtics construiu sua vantagem logo no 1º quarto, anotando 40 pontos contra apenas 20 do Charlotte Hornets. O ritmo se manteve no 2º quarto, com os visitantes marcando 30 a 19, levando uma liderança confortável para o intervalo. No 3º quarto, os Celtics continuaram superiores, vencendo a parcial por 26 a 18. O último quarto foi o único momento de equilíbrio no placar, terminando empatado em 23 a 23, mas a diferença já estava consolidada a favor do time de Boston.

Precisão nas bolas de três e destaques

Os números da partida evidenciam a superioridade ofensiva do Boston Celtics, que converteu 38 de seus 83 arremessos de quadra (46% de aproveitamento), enquanto o Charlotte Hornets acertou apenas 27 de 92 tentativas (29%). A diferença foi ainda mais expressiva nas bolas de três pontos: os Celtics encestaram 24 de 44 arremessos (55%), contra 11 de 50 (22%) dos donos da casa. Os visitantes também distribuíram mais assistências (33 a 18) e pegaram mais rebotes (51 a 43), além de registrarem 8 tocos contra 5 dos Hornets.

O cestinha do confronto foi Jayson Tatum, titular do Boston Celtics, que anotou 34 pontos, pegou 8 rebotes e distribuiu 9 assistências em 29 minutos de quadra, acertando 5 de 8 arremessos de três pontos. Derrick White, também titular, contribuiu com 18 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Vindo do banco, Payton Pritchard somou 12 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Pelo lado do Charlotte Hornets, o titular Naz Reid liderou a equipe com 14 pontos e 6 rebotes. Tidjane Salaun marcou 13 pontos e 4 rebotes, enquanto S. James finalizou com 11 pontos e 3 rebotes.

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O confronto evidenciou a força do Boston Celtics nos arremessos de longa distância e na movimentação de bola, refletida no alto número de assistências. Já o Charlotte Hornets sofreu com o baixo aproveitamento nos arremessos de quadra, o que impediu qualquer reação ao longo dos quatro períodos.