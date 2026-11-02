O Brooklyn Nets venceu o Indiana Pacers por 98 a 90 na noite deste domingo, 1º, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, a equipe visitante contou com uma atuação sólida de Michael Porter Jr. para garantir o triunfo no confronto.
O desenrolar do placar
O jogo começou equilibrado, com o Nets vencendo o 1º quarto por 20 a 19. No 2º quarto, a vantagem visitante aumentou ligeiramente após a parcial de 23 a 21, levando o Brooklyn para o intervalo na frente.
Foi no 3º quarto que o Nets conseguiu sua maior diferença em uma parcial, anotando 28 pontos contra 22 do Pacers. No último quarto, o time da casa tentou a reação e venceu o período por 28 a 27, mas não foi o suficiente para reverter o placar final de 98 a 90.
Números e destaques individuais
Nas estatísticas coletivas, o Brooklyn Nets levou a melhor nos rebotes, somando 43 (sendo 36 defensivos) contra 37 do Indiana Pacers. O aproveitamento de arremessos de quadra foi parelho, com 41% (30-73) para o Nets e 40% (28-70) para o Pacers.
A equipe visitante também foi superior nos lances livres, convertendo 25 de 31 tentativas (81%), enquanto os mandantes acertaram 21 de 30 (70%). As duas equipes empataram nas assistências (21 para cada lado) e nos tocos (2 a 2), mas o Nets cometeu mais erros (18 contra 15).
Individualmente, o cestinha do Brooklyn Nets foi o titular Michael Porter Jr., que anotou 23 pontos, além de pegar 9 rebotes e distribuir 3 assistências em 36 minutos de quadra. Julius Randle também foi peça importante no quinteto titular, contribuindo com 20 pontos, 5 rebotes e 6 assistências em 37 minutos. N. Traore somou 16 pontos e 6 assistências.
Pelo lado do Indiana Pacers, o titular Andrew Nembhard igualou a marca de 23 pontos, com 4 bolas de três convertidas, 3 rebotes e 4 assistências em 35 minutos. Pascal Siakam registrou 17 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, enquanto Quenton Jackson anotou 12 pontos em 24 minutos.
A partida mostrou um Brooklyn Nets capaz de sustentar a liderança através da superioridade nos rebotes e da eficiência na linha de lance livre, garantindo a vitória fora de casa na temporada regular.