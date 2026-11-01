O Memphis Grizzlies venceu o Sacramento Kings por 136 a 105 na noite deste sábado, 31, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no FedExForum, em Memphis, a equipe mandante construiu o placar elástico com um forte desempenho ofensivo, liderado pelos 27 pontos do titular C. Boozer.

Construção da vantagem

O Grizzlies iniciou a partida na frente, marcando 27 a 21 no 1º quarto. No 2º quarto, o ritmo ofensivo das duas equipes aumentou, com os mandantes anotando 39 pontos contra 34 do Kings, indo para o intervalo com a liderança. A diferença no placar se consolidou de vez no 3º quarto, quando o Memphis Grizzlies fez 42 pontos e limitou o Sacramento Kings a apenas 25. No último quarto, os donos da casa administraram a vantagem, vencendo a parcial por 28 a 25 para fechar o placar final em 136 a 105.

Números e destaques individuais

A vitória do Grizzlies foi impulsionada pelo excelente aproveitamento nos arremessos. A equipe converteu 47 de 85 arremessos de quadra (55%) e 19 de 38 nas bolas de três (50%). Em contrapartida, o Kings teve 41% nos arremessos de quadra (35-86) e apenas 29% do perímetro (11-38).

O Memphis também dominou os rebotes, pegando 45 (sendo 39 defensivos) contra 33 do Sacramento, e distribuiu mais assistências (30 a 25). O Kings levou a melhor nos roubos de bola (9 a 5), enquanto o Grizzlies conseguiu mais tocos (6 a 3). As duas equipes cometeram um número parecido de erros, com 17 para os mandantes e 16 para os visitantes, além de 26 faltas do Memphis contra 24 do Sacramento.

Publicidade Continua após a publicidade

Individualmente, o cestinha da partida foi D. Acuff Jr., do Sacramento Kings, que anotou 38 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em 37 minutos, convertendo 9 de 14 bolas de três (64.3%). Ainda pelo Kings, o titular Domantas Sabonis registrou um duplo-duplo com 11 pontos e 14 rebotes, além de 8 assistências, e De’Andre Hunter contribuiu com 19 pontos.

Pelo lado do Memphis Grizzlies, C. Boozer liderou com 27 pontos e 9 rebotes em 26 minutos. Isaiah Stewart marcou 24 pontos e GG Jackson fez 21 pontos, com um aproveitamento perfeito de 5-5 nas bolas de três.

O confronto evidenciou a eficiência do Memphis Grizzlies nos arremessos de longa distância e no controle dos rebotes, fatores determinantes para garantir a vitória em casa na temporada regular.