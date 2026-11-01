Na noite deste sábado, 31, o New Orleans Pelicans derrotou o Atlanta Hawks pelo placar de 121 a 99. A partida, válida pela temporada regular da NBA 2026-2027, foi disputada no Smoothie King Center, em New Orleans. O time mandante construiu uma grande vantagem logo no início do confronto e controlou o placar até o fim.

Vantagem construída no primeiro quarto

O New Orleans Pelicans começou o jogo com um forte ritmo ofensivo e anotou 35 pontos no 1º quarto, limitando o Atlanta Hawks a apenas 18 pontos. No 2º quarto, o Hawks apresentou sua melhor parcial na partida e marcou 30 pontos, enquanto o Pelicans fez 28. Mesmo assim, os mandantes foram para o intervalo com uma liderança confortável.

No 3º quarto, o Pelicans voltou a superar o adversário na pontuação, fazendo 29 a 26. No último quarto, a equipe da casa manteve a consistência no ataque, anotando mais 29 pontos contra 25 do Hawks, o que selou o placar final de 121 a 99 a favor do time de New Orleans.

Estatísticas e destaques individuais

Os números da partida mostram a eficiência do Pelicans nos arremessos de quadra, com 21 convertidos em 36 tentados, alcançando 58% de aproveitamento. Já o Hawks acertou 14 de 37 arremessos de quadra (38%).

Nos rebotes, o time de New Orleans também levou a melhor, somando 22 no total (4 ofensivos e 18 defensivos) contra 14 do Atlanta (3 ofensivos e 11 defensivos). O Hawks teve um desempenho perfeito na linha de lances livres, convertendo 8 de 8 (100%), enquanto o Pelicans acertou 12 de 16 (75%).

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Nas bolas de três, o Hawks fez 4 de 18 (22%) e o Pelicans 3 de 10 (30%). Ambas as equipes registraram 11 erros na partida.

O cestinha do Pelicans foi o titular J. Fears, que anotou 11 pontos, 3 rebotes e 3 assistências em 14 minutos. Saddiq Bey contribuiu com 10 pontos e 4 rebotes em 12 minutos, e o titular Zion Williamson somou 9 pontos e 2 rebotes em 14 minutos.

Pelo lado do Hawks, o titular Jalen Johnson registrou 8 pontos, 4 rebotes e 1 assistência em 14 minutos. Aaron Wiggins também marcou 8 pontos, com 2 rebotes em 11 minutos, e o titular CJ McCollum terminou com 7 pontos e 1 assistência em 11 minutos.

O confronto mostrou um New Orleans Pelicans superior no aproveitamento dos arremessos e no domínio dos rebotes, fatores que garantiram o resultado positivo na temporada regular.

O Atlanta Hawks, prejudicado pelo baixo rendimento no primeiro quarto, não conseguiu equilibrar o placar geral.