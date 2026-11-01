O Houston Rockets venceu o Oklahoma City Thunder por 119 a 98 na noite deste sábado, 31, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Toyota Center, em Houston, a equipe mandante contou com uma grande atuação ofensiva para garantir o triunfo no confronto.
Controle do placar em todos os quartos
O Rockets assumiu a liderança do placar logo no início e manteve a consistência. No primeiro quarto, a equipe da casa anotou 35 a 26. A vantagem foi ampliada antes do intervalo, com o time vencendo o segundo período por 27 a 25. Na volta dos vestiários, o ritmo se manteve: o Houston fez 30 a 24 no terceiro quarto e fechou a partida vencendo também o último quarto por 27 a 23, consolidando o placar final de 119 a 98.
Bolas de três e destaques individuais
A diferença no aproveitamento dos arremessos de três pontos foi um dos fatores determinantes do jogo. O Houston Rockets converteu 18 de 41 tentativas (44%), enquanto o Oklahoma City Thunder acertou apenas 10 de 32 (31%). Os mandantes também distribuíram melhor a bola, registrando 29 assistências contra 20 do adversário, e cometeram menos erros (10 contra 14). Nos rebotes, o equilíbrio foi maior, com 44 para o time da casa e 42 para os visitantes. O Rockets ainda somou 7 tocos na partida, contra 4 do Thunder, que por sua vez liderou nos roubos de bola, com 8 a 5.
Individualmente, o cestinha da partida foi o titular Jabari Smith Jr., do Rockets, que anotou 30 pontos, além de 9 rebotes e 5 assistências em 33 minutos em quadra, acertando 6 de 12 nas bolas de três. Marcus Smart também teve grande desempenho no perímetro, convertendo 7 de 10 arremessos de três para terminar com 24 pontos, 5 rebotes e 3 assistências em 36 minutos. Alperen Sengun contribuiu com 16 pontos, 9 rebotes e 9 assistências.
Pelo lado do Thunder, o principal pontuador foi Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 26 pontos, pegou 4 rebotes e deu 3 assistências em 31 minutos, com 3 de 6 nos arremessos de três. Kenrich Williams somou 11 pontos e 7 rebotes, enquanto Jared McCain terminou com 10 pontos e 4 rebotes.
Eficiência ofensiva
Os números finais refletem a superioridade do Houston Rockets nos arremessos de quadra, com 46% de aproveitamento contra 44% do Oklahoma City Thunder. A equipe mandante aproveitou o bom volume no perímetro e a eficiência na distribuição de jogadas para construir e manter a vantagem ao longo de toda a partida.