O Houston Rockets venceu o Atlanta Hawks por 121 a 114 na noite deste sábado, 24, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O confronto foi disputado na State Farm Arena, em Atlanta. Liderado pelos 22 pontos de Kevin Durant, o time visitante construiu a vantagem na primeira metade do jogo e segurou a reação dos mandantes para garantir o triunfo.

Controle no primeiro tempo

O Rockets começou a partida impondo seu ritmo ofensivo e fechou o 1º quarto na frente, marcando 30 a 26. No 2º quarto, a equipe de Houston manteve a consistência e ampliou a diferença ao anotar 29 pontos contra 22 do Hawks, indo para o intervalo com uma liderança de 11 pontos no placar.

Na volta dos vestiários, o equilíbrio tomou conta do jogo. O 3º quarto terminou empatado em 33 a 33, mantendo a vantagem do Rockets inalterada. No último quarto, o Hawks tentou uma reação final e conseguiu vencer a parcial por 33 a 29, mas a diferença construída pelos visitantes nos dois primeiros períodos foi suficiente para selar o resultado final de 121 a 114.

Eficiência nos arremessos e duplo-duplo

A vitória do Houston passou diretamente pelo bom aproveitamento nos arremessos. A equipe converteu 48% de seus arremessos de quadra (43 de 89) e 40% nas bolas de três pontos (14 de 35), além de um excelente desempenho nos lances livres, com 91% de acerto (21 de 23). O Atlanta, por outro lado, sofreu no perímetro, acertando apenas 27% de suas tentativas de três (13 de 48), embora tenha distribuído mais assistências (34 a 26) e pegado 19 rebotes ofensivos.

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Individualmente, o quinteto titular do Rockets teve papel fundamental. Além dos 22 pontos, quatro rebotes e duas assistências de Kevin Durant em 37 minutos, Reed Sheppard contribuiu com 19 pontos, sete assistências e seis rebotes, convertendo cinco de 11 tentativas de três. Tari Eason também anotou 19 pontos em 31 minutos em quadra.

Pelo lado do Hawks, o grande destaque foi Jalen Johnson, que registrou um duplo-duplo com 26 pontos e 16 assistências, além de nove rebotes em 38 minutos, sendo o cestinha da partida. Nickeil Alexander-Walker e Dyson Daniels, ambos titulares, terminaram com 18 pontos cada.

O confronto mostrou que a precisão do Rockets na linha de três pontos e nos lances livres foi o diferencial para superar o volume de jogo e a distribuição de passes do Hawks.