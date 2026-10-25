O San Antonio Spurs derrotou o Dallas Mavericks por 122 a 106 na noite deste sábado, 24, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no American Airlines Center, em Dallas, a equipe visitante contou com uma forte atuação no último quarto e com os 23 pontos do cestinha Victor Wembanyama para garantir o triunfo no confronto.

Equilíbrio e decisão no último quarto

O jogo começou bastante disputado, com o primeiro quarto terminando com uma ligeira vantagem para o San Antonio Spurs, que anotou 32 a 31. No segundo período, os visitantes conseguiram abrir um pouco mais de frente ao marcarem 36 pontos contra 29 do Dallas Mavericks, levando a liderança para o intervalo.

Na volta dos vestiários, o time da casa reagiu. No terceiro quarto, o Mavericks foi superior e venceu a parcial por 29 a 24, encostando no placar geral. No entanto, o último quarto foi decisivo para o resultado final. O Spurs retomou o controle ofensivo e defensivo, limitando o adversário a apenas 17 pontos, enquanto anotou 30, selando a vitória por 122 a 106.

Erros do Mavericks e destaques individuais

As estatísticas mostram que o Dallas Mavericks teve um aproveitamento de arremessos de quadra ligeiramente superior, com 51% (45 convertidos em 88 tentados) contra 48% (48 de 101) do San Antonio Spurs. Porém, o alto número de erros (turnovers) da equipe mandante foi um fator de desequilíbrio: foram 21 desperdícios de bola do Mavericks contra apenas 12 do Spurs. O time visitante também distribuiu mais assistências (34 a 28) e conseguiu mais roubos de bola (12 a 8).

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No garrafão, o duelo de rebotes foi parelho, com 43 para o Spurs e 42 para o Mavericks, mas os visitantes levaram a melhor nos rebotes ofensivos (15 a 8). Nas bolas de três pontos, o San Antonio converteu 15 de 42 tentativas (36%), enquanto o Dallas acertou 11 de 28 (39%). Nos lances livres, o Spurs fez 11 de 16 (69%), e o Mavericks guardou 5 de 8 (63%).

Individualmente, o quinteto titular do San Antonio Spurs comandou as ações. Além dos 23 pontos e 7 rebotes de Victor Wembanyama em 29 minutos de quadra, D. Harper contribuiu com 22 pontos e 5 rebotes. O armador De’Aaron Fox também teve papel fundamental na distribuição das jogadas, terminando com 19 pontos e 9 assistências. Pelo lado do Dallas Mavericks, a pontuação foi dividida: P.J. Washington, Daniel Gafford (que pegou 9 rebotes) e Marcus Sasser anotaram 12 pontos cada um.

A partida mostrou um San Antonio Spurs capaz de aproveitar os erros do adversário e acelerar o ritmo no momento crucial do último quarto para assegurar a vitória fora de casa na temporada regular.