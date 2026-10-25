O Philadelphia 76ers derrotou o Milwaukee Bucks por 127 a 116 na noite deste sábado, 24, em duelo válido pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando na Xfinity Mobile Arena, em Philadelphia, a equipe mandante contou com um triplo-duplo de Joel Embiid para garantir o triunfo no confronto.

Vantagem construída nos quartos ímpares

O 76ers começou a partida ditando o ritmo ofensivo e fechou o 1º quarto vencendo por 34 a 25. No 2º quarto, o Bucks mostrou poder de reação, anotou 35 pontos contra 30 dos donos da casa e reduziu a diferença no placar antes da ida para o intervalo. No entanto, o time de Philadelphia voltou superior no 3º quarto, marcando 33 a 27 e retomando o controle. No último quarto, o placar parcial foi bastante equilibrado, com 30 a 29 para o mandante, o que foi suficiente para confirmar a vitória do 76ers por 127 a 116.

Triplo-duplo e contraste nas estatísticas

O grande destaque individual do jogo foi Joel Embiid. O jogador do quinteto titular do 76ers registrou um triplo-duplo com 28 pontos (sendo o cestinha da partida), 11 rebotes e 10 assistências em 36 minutos de ação. Ele foi acompanhado de perto pelos também titulares Jaylen Brown, com 27 pontos e 5 assistências, e Tyrese Maxey, que contribuiu com 26 pontos e 4 assistências. Pelo lado do Bucks, o titular Jamie Jr. Jaquez liderou a equipe com 21 pontos e 8 rebotes. Kel’el Ware alcançou um duplo-duplo de 19 pontos e 13 rebotes em 29 minutos, enquanto Ryan Rollins somou 15 pontos.

Os números coletivos mostram um contraste claro nas estratégias e no andamento do jogo. O Milwaukee Bucks dominou amplamente os rebotes, pegando 62 (sendo 17 ofensivos e 45 defensivos) contra apenas 38 do Philadelphia. Além disso, os visitantes tiveram melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, convertendo 42 de 88 tentativas (48%), contra 40 de 98 (41%) do adversário.

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Por outro lado, o 76ers compensou a desvantagem no garrafão com forte pressão defensiva e eficiência no perímetro. Os mandantes conseguiram 15 roubos de bola e forçaram 23 erros (turnovers) do Bucks, cometendo apenas 11. Nas bolas de três pontos, o Philadelphia converteu 19 de 44 tentativas (43%), enquanto o Milwaukee acertou 11 de 34 (32%). O time da casa também foi mais vezes à linha de lance livre, convertendo 28 de 34 (82%), contra 21 de 28 (75%) dos visitantes.

O confronto evidenciou como o volume de jogo do 76ers, impulsionado pelos roubos de bola e pelo alto número de arremessos de três pontos convertidos, conseguiu superar a superioridade do Bucks nos rebotes e no aproveitamento geral de arremessos de quadra.