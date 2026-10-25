O Charlotte Hornets venceu o Miami Heat por 115 a 110 na noite deste sábado, 24, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Spectrum Center, em Charlotte, a equipe mandante contou com uma grande atuação de Brandon Miller, cestinha do jogo com 34 pontos, para assegurar o triunfo no confronto.

Construção do placar e reação no fim

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes empatando em 31 a 31 no 1º quarto. No 2º quarto, o Hornets assumiu a liderança ao marcar 35 a 27. A vantagem dos donos da casa foi ampliada no 3º quarto, quando limitaram o Heat a apenas 17 pontos e anotaram 30. No último quarto, o time de Miami ensaiou uma forte reação, vencendo a parcial por 35 a 19, mas a diferença construída anteriormente pelo Charlotte foi suficiente para garantir o resultado positivo.

Números do jogo e destaques individuais

As estatísticas mostram um confronto parelho em vários fundamentos. Ambas as equipes tiveram o mesmo aproveitamento nas bolas de três pontos (37%) e nos lances livres, convertendo 23 de 25 tentativas (92%), além de distribuírem 22 assistências cada. O Hornets levou a melhor nos rebotes, pegando 45 (sendo 10 ofensivos e 35 defensivos) contra 37 do Heat. Por outro lado, a equipe de Miami conseguiu mais roubos de bola (9 a 3) e cometeu menos erros (13 a 15).

Individualmente, o quinteto titular do Charlotte fez a diferença. Além dos 34 pontos, 7 rebotes e 4 assistências de Brandon Miller em 36 minutos, Dennis Schroder contribuiu com 25 pontos e 6 rebotes, enquanto Naz Reid somou 23 pontos e 9 rebotes, convertendo 5 de 8 arremessos de três pontos (62.5%). Pelo lado do Miami Heat, o destaque foi o titular Davion Mitchell, que registrou um duplo-duplo com 22 pontos e 10 assistências, acertando todas as suas três tentativas de longa distância (100%). Bam Adebayo anotou 20 pontos e 8 rebotes, e Pelle Larsson terminou com 15 pontos e 7 rebotes.

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O jogo mostrou um Charlotte Hornets capaz de construir uma liderança sólida nos três primeiros quartos, apoiado em seus principais pontuadores e na vantagem dos rebotes, resistindo à pressão final do Miami Heat para confirmar a vitória em seus domínios.