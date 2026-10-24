Na noite desta sexta-feira, 23, o Los Angeles Lakers venceu o LA Clippers por 125 a 117 em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando como mandante na crypto.com Arena, em Los Angeles, a equipe contou com uma noite inspirada de Austin Reaves para garantir o triunfo no confronto.

O desenrolar do placar

O jogo começou com o LA Clippers se impondo no 1º quarto, anotando 31 pontos contra 27 do Los Angeles Lakers. No 2º quarto, os mandantes reagiram com 37 pontos, enquanto os visitantes marcaram 33. A maior diferença da partida ocorreu no 3º quarto, quando os Lakers anotaram 39 pontos e limitaram os Clippers a 26. No último quarto, o time visitante tentou uma reação ao vencer a parcial por 27 a 22, mas não foi o suficiente para reverter a vantagem construída pelo adversário.

Números e destaques individuais

O Los Angeles Lakers teve um aproveitamento superior nos arremessos de quadra, convertendo 46 de 79 tentativas (58%), contra 41 de 83 (49%) do LA Clippers. As duas equipes tiveram o mesmo desempenho nos lances livres, com 19 acertos em 25 cobranças (76%) para cada lado. Os Lakers também distribuíram mais assistências (29 a 24) e aplicaram mais tocos (9 a 4). O jogo foi marcado por um alto número de erros, com 26 desperdícios de bola para os Clippers e 21 para os Lakers, além de 13 roubos de bola para cada time.

Individualmente, o cestinha da partida foi Austin Reaves, do quinteto titular dos Lakers, com 28 pontos, 2 rebotes e 9 assistências em 38 minutos. Ele foi acompanhado por Luka Doncic, que somou 23 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, e Walker Kessler, com 22 pontos e 8 rebotes. Pelo lado do LA Clippers, o titular Darius Garland liderou a pontuação com 26 pontos e 6 assistências, convertendo 4 de 10 arremessos de três pontos (40%). Brook Lopez contribuiu com 22 pontos e 4 rebotes em apenas 20 minutos, acertando suas duas tentativas de três, enquanto Derrick Jones Jr. anotou 16 pontos.

A vitória do Los Angeles Lakers foi construída com base na eficiência dos arremessos de quadra e no forte desempenho ofensivo no 3º quarto, garantindo o resultado positivo na temporada regular.