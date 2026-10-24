O Houston Rockets venceu o San Antonio Spurs por 114 a 110 na noite desta sexta-feira, 23, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O confronto foi disputado no Moody Center, em Austin, e teve como grande destaque a atuação de Alperen Sengun, cestinha da equipe vencedora.

Equilíbrio no placar por quarto

O jogo começou com vantagem para o time visitante, que anotou 32 a 27 no 1º quarto. No entanto, o Spurs reagiu e venceu o 2º quarto por 32 a 29, diminuindo a diferença antes do intervalo. Na volta para o 3º quarto, o Rockets voltou a liderar a parcial, marcando 24 a 22. O último quarto foi marcado por um empate na pontuação, com 29 pontos para cada lado, o que garantiu o triunfo final do Houston por uma margem de quatro pontos.

Números e destaques individuais

As estatísticas mostram um duelo parelho, mas com superioridade do Rockets no aproveitamento de arremessos. O Houston converteu 38 de 78 arremessos de quadra (49%) e 10 de 25 nas bolas de três (40%), além de um excelente desempenho nos lances livres, acertando 28 de 31 tentativas (90%). O San Antonio tentou mais arremessos, com 40 acertos em 87 tentativas de quadra (46%) e 12 de 37 de três pontos (32%), mas teve menor aproveitamento nos lances livres, convertendo 18 de 25 (72%). Nos rebotes, os visitantes levaram a melhor por 44 a 40, e também distribuíram mais assistências (25 a 21). Ambas as equipes cometeram 15 erros (turnovers) e o Rockets registrou cinco tocos contra três do adversário, além de 11 roubos de bola contra 10 do Spurs.

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Individualmente, Alperen Sengun liderou o Rockets com 29 pontos, sete rebotes e sete assistências em 36 minutos no quinteto titular. Kevin Durant contribuiu com 20 pontos, sete rebotes e seis assistências, enquanto Amen Thompson registrou um duplo-duplo de 20 pontos e 10 rebotes. Pelo lado do Spurs, Victor Wembanyama foi o cestinha do time e também anotou um duplo-duplo, com 25 pontos e 13 rebotes em 32 minutos. D. Harper somou 20 pontos e De’Aaron Fox terminou com 19 pontos e nove assistências.

O confronto no Moody Center evidenciou a eficiência do Houston Rockets nos lances livres e no aproveitamento geral de arremessos para assegurar o resultado positivo diante do San Antonio Spurs na temporada regular.