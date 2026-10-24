Na noite desta sexta-feira, 23, o Minnesota Timberwolves derrotou o Orlando Magic por 115 a 93, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Kia Center, em Orlando, a equipe visitante construiu a vitória com uma forte presença nos rebotes e uma distribuição equilibrada de pontos entre seus titulares.

Controle no garrafão e vantagem no placar

O Timberwolves assumiu a liderança desde o início, vencendo o 1º quarto por 26 a 20 e ampliando a vantagem antes do intervalo com 31 a 25 no 2º quarto. A partida foi decidida no 3º quarto, quando o Minnesota limitou o Orlando a apenas 15 pontos, anotando 29. O Magic tentou uma reação no último quarto, marcando 33 pontos contra 29 do adversário, mas a diferença já era irreversível.

A disparidade no placar foi impulsionada pelo domínio nos rebotes. O Minnesota pegou 60 rebotes no total, sendo 21 ofensivos, contra apenas 43 do Magic (8 ofensivos). Curiosamente, o time da casa teve um aproveitamento ligeiramente superior nos arremessos de quadra (44% contra 43%), mas o Timberwolves compensou com um volume muito maior de tentativas (98 a 84). Os visitantes também converteram 14 de 37 arremessos de três pontos (38%), enquanto o Orlando acertou apenas 8 de 39 tentativas (21%). O jogo coletivo do Minnesota se destacou com 33 assistências contra 22 do Magic, além de cometer menos erros (12 a 16).

Destaques individuais

Pelo lado do Minnesota Timberwolves, o ataque foi bem distribuído entre o quinteto titular. Anthony Edwards e Jaden McDaniels foram os maiores pontuadores da equipe, ambos com 15 pontos e 4 assistências. Edwards atuou por 33 minutos, enquanto McDaniels jogou 30 minutos e pegou 6 rebotes. Rudy Gobert contribuiu com 14 pontos e 9 rebotes em 30 minutos de quadra.

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Apesar da derrota, o cestinha da partida foi Wendell Carter Jr., do Orlando Magic, que anotou 20 pontos e 9 rebotes em 29 minutos, com excelente aproveitamento nas bolas de três (3 de 4, 75%). Franz Wagner somou 18 pontos, 6 rebotes e 5 assistências em 33 minutos, e Jalen Suggs terminou com 14 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Os números finais refletem a superioridade do Timberwolves no garrafão e na eficiência do perímetro para garantir o triunfo como visitante.