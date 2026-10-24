O Toronto Raptors venceu o Washington Wizards por 112 a 102 na noite desta sexta-feira, 23, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando na Capital One Arena, em Washington, a equipe visitante contou com uma grande atuação dos titulares para garantir o triunfo no confronto.
Vantagem inicial e controle nos rebotes
O Raptors começou a partida abrindo uma boa diferença logo no 1º quarto, vencendo a parcial por 34 a 21. No 2º quarto, o Wizards reagiu e anotou 31 a 26, diminuindo a desvantagem antes do intervalo. Um dos fatores determinantes para o controle do Toronto foi o desempenho nos rebotes. A equipe pegou 52 rebotes no total, sendo 18 ofensivos, contra 40 do Washington, que conseguiu apenas 6 na tábua de ataque. Além disso, o time da casa cometeu 23 erros (turnovers) na partida, contra 16 dos visitantes, o que permitiu ao Raptors tentar 100 arremessos de quadra no jogo, convertendo 44 (44% de aproveitamento).
Destaques individuais e definição no último quarto
Na volta dos vestiários, o 3º quarto manteve o equilíbrio, com o Wizards vencendo a parcial por 25 a 21 e encostando no placar. No entanto, no último quarto, o Raptors voltou a ser superior, anotou 31 a 25 e confirmou a vitória. O grande nome do jogo foi o titular Scottie Barnes, cestinha da partida com um duplo-duplo de 28 pontos e 14 rebotes, além de 5 assistências em 37 minutos em quadra. Ele foi acompanhado de perto por RJ Barrett, que contribuiu com 23 pontos e 9 rebotes, e Kawhi Leonard, com 16 pontos e 8 rebotes.
Pelo lado do Washington Wizards, o titular Trae Young também registrou um duplo-duplo, terminando com 22 pontos e 12 assistências em 37 minutos. T. Johnson anotou 20 pontos, enquanto o titular Bilal Coulibaly fez 11 pontos e 6 rebotes. O time mandante teve um desempenho superior nas bolas de três, convertendo 12 de 37 tentativas (32%), enquanto o Toronto acertou apenas 7 de 34 (21%). O Wizards também foi mais vezes à linha de lance livre, acertando 30 de 35 (86%), contra 17 de 21 (81%) do Raptors.
Apesar da precisão inferior nos arremessos de longa distância e do alto número de faltas cometidas (31 a 26), o volume de jogo gerado pelos rebotes ofensivos e pelos roubos de bola (12 a 10) garantiu a vitória do Toronto Raptors na capital americana.