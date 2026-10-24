O Utah Jazz venceu o New Orleans Pelicans por 120 a 119 na noite desta sexta-feira, 23, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Delta Center, em Salt Lake City, os mandantes contaram com atuações inspiradas de Jaren Jackson Jr. e Keyonte George para garantir o triunfo por apenas um ponto de diferença.

Alternâncias no placar e reação dos visitantes

O jogo começou favorável ao time da casa. No 1º quarto, o Jazz anotou 31 a 28 e ampliou a vantagem no 2º quarto, marcando novamente 31 pontos contra 24 dos Pelicans. No entanto, a equipe de New Orleans voltou do intervalo com força ofensiva. No 3º quarto, os visitantes fizeram 38 a 24, assumindo a liderança provisória. No último quarto, o Utah Jazz retomou o controle, anotando 34 a 29 para fechar o placar final em 120 a 119.

Números do jogo e destaques individuais

As estatísticas mostram um duelo equilibrado nos arremessos de quadra, com ambas as equipes registrando 49% de aproveitamento (44-89 para os Pelicans e 41-84 para o Jazz). O diferencial do Utah esteve nas bolas de três pontos, convertendo 13 de 35 tentativas (37%), enquanto o New Orleans acertou 8 de 26 (31%). O time mandante também distribuiu mais assistências (31 contra 18) e pegou mais rebotes (42 a 38). Por outro lado, os visitantes foram superiores nos roubos de bola, com 15 contra apenas 4 do Jazz, forçando 18 erros do adversário.

Individualmente, o Utah Jazz teve dois jogadores com duplo-duplo. O titular Jaren Jackson Jr. foi o cestinha da equipe com 24 pontos e 10 rebotes em 33 minutos, enquanto Keyonte George contribuiu com 19 pontos e 10 assistências. Vindo do banco, Jaxson Hayes somou 17 pontos. Pelo lado do New Orleans Pelicans, o titular Zion Williamson liderou a pontuação com 23 pontos e 6 rebotes. Saddiq Bey anotou 20 pontos em 22 minutos, e Dejounte Murray registrou 16 pontos, 6 rebotes e 6 assistências.

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A partida evidenciou o poder de recuperação do New Orleans Pelicans no 3º quarto, mas a eficiência do Utah Jazz nos arremessos de três e o jogo coletivo, refletido no alto número de assistências, foram determinantes para assegurar a vitória em casa.