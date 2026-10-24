O Detroit Pistons venceu o Miami Heat por 128 a 111 na noite desta sexta-feira, 23, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Kaseya Center, em Miami, a equipe visitante construiu a vitória com um ataque eficiente e grande aproveitamento nos arremessos de quadra, ofuscando a atuação de Giannis Antetokounmpo, o cestinha do jogo.
Início forte e controle do placar
O Pistons começou a partida impondo seu ritmo e anotou 41 pontos logo no 1º quarto, contra 26 do Heat. No 2º quarto, os mandantes tentaram uma reação e venceram a parcial por 27 a 24, mas Detroit foi para o intervalo na liderança. A vantagem visitante voltou a crescer no 3º quarto, quando o Pistons marcou 38 a 27. No último quarto, o Heat fez 31 a 25, o que não foi suficiente para reverter a diferença construída pelos visitantes ao longo do confronto.
Eficiência ofensiva e destaques individuais
Os números refletem a superioridade ofensiva do Detroit Pistons, que converteu 53% de seus arremessos de quadra (47-89), contra apenas 38% (39-102) do Miami Heat. Nas bolas de três pontos, os visitantes tiveram 47% de aproveitamento (18-38), enquanto os donos da casa ficaram em 29% (15-51). O Pistons também distribuiu mais assistências (34 a 24) e pegou mais rebotes (53 a 49), apesar de ter cometido mais erros (20 a 12).
Pelo lado do Pistons, o titular John Collins liderou a pontuação da equipe com 23 pontos e 7 rebotes em 29 minutos, acertando 5 de 6 tentativas de três pontos. Paul Reed anotou um duplo-duplo com 19 pontos e 11 rebotes, além de 4 assistências em 26 minutos. O titular Duncan Robinson contribuiu com 17 pontos. No Heat, Giannis Antetokounmpo foi o grande destaque individual e cestinha da partida, registrando um duplo-duplo de 36 pontos e 12 rebotes, além de 5 assistências em 33 minutos. O titular Davion Mitchell somou 18 pontos e Bobby Portis fez 11.
O confronto mostrou um Detroit Pistons capaz de ditar o ritmo fora de casa através de uma alta conversão de arremessos e jogo coletivo, superando o volume ofensivo do Miami Heat na temporada regular.