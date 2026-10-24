O Boston Celtics venceu o New York Knicks por 107 a 103 na noite desta sexta-feira, 23, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no TD Garden, em Boston, a equipe mandante contou com uma grande atuação de Jayson Tatum, cestinha do jogo com 36 pontos, para garantir o triunfo no confronto.

Terceiro quarto decisivo

O jogo começou com leve vantagem para os visitantes. No 1º quarto, o New York Knicks anotou 27 pontos contra 26 do Boston Celtics. A equipe da casa respondeu no 2º quarto, marcando 24 a 22 e levando o duelo para o intervalo com o placar praticamente igualado. A diferença no marcador foi construída no 3º quarto, quando os Celtics anotaram 33 pontos e limitaram os Knicks a 24. No último quarto, o time de Nova York tentou a reação e venceu a parcial por 30 a 24, mas não foi o suficiente para reverter a desvantagem no placar final.

Destaques e estatísticas

Jayson Tatum liderou o quinteto titular do Boston Celtics com 36 pontos, 9 rebotes e 7 assistências em 36 minutos de quadra. Paul George contribuiu com 15 pontos e 7 rebotes, enquanto Neemias Queta anotou 15 pontos e 6 rebotes em 22 minutos. Pelo lado do New York Knicks, Karl-Anthony Towns registrou um duplo-duplo com 22 pontos e 10 rebotes. O.G. Anunoby também alcançou a marca, somando 20 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Miles McBride adicionou 20 pontos, convertendo 6 de 8 arremessos nas bolas de três.

Nas estatísticas coletivas, o New York Knicks levou a melhor nos rebotes, pegando 44 (sendo 12 ofensivos) contra 37 do Boston Celtics. Os visitantes também tiveram bom aproveitamento nas bolas de três, com 16 arremessos convertidos em 40 tentados (40%). No entanto, os Knicks cometeram 18 erros (turnovers), enquanto os Celtics desperdiçaram apenas 11 posses de bola. A equipe mandante terminou com 46% de aproveitamento nos arremessos de quadra (40-87) e distribuiu 4 tocos contra 2 do adversário.

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O confronto mostrou que o controle dos erros e o desempenho superior no terceiro quarto foram os fatores que asseguraram a vitória do Boston Celtics, mesmo com a vantagem do New York Knicks na tábua de rebotes.