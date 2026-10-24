O Memphis Grizzlies venceu o Golden State Warriors por 111 a 108 na noite de sexta-feira, 23, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Chase Center, em San Francisco, a equipe visitante contou com uma grande atuação de C. Boozer, que anotou um duplo-duplo, e de Ty Jerome, o cestinha do jogo.
Alternâncias no placar e decisão no último quarto
O confronto começou equilibrado, com o Golden State Warriors levando a melhor no 1º quarto por 34 a 33. No 2º quarto, o Memphis Grizzlies respondeu anotando 27 pontos contra 22 dos mandantes. A volta do intervalo foi marcada por uma forte investida do Warriors, que marcou 34 pontos no 3º quarto e limitou o Grizzlies a 24. No entanto, no último quarto, os visitantes retomaram o controle, fazendo 27 a 18 para garantir a vitória.
Números do jogo e destaques individuais
O Grizzlies teve superioridade nos arremessos de quadra, convertendo 40 de 86 tentativas (47%), enquanto o Warriors acertou 34 de 83 (41%). Nos rebotes, a equipe de Memphis também levou vantagem, com 47 (sendo 18 ofensivos e 29 defensivos) contra 41 do adversário. O time da casa, por outro lado, foi mais eficiente nos lances livres, com 90% de aproveitamento (26-29), e forçou mais erros do oponente, registrando 11 roubos de bola contra 7 do Grizzlies, que cometeu 26 erros (turnovers) na partida.
Individualmente, Ty Jerome liderou o quinteto titular do Memphis com 28 pontos, cinco assistências e 60% de aproveitamento nas bolas de três (3-5) em 31 minutos. C. Boozer foi fundamental com um duplo-duplo de 25 pontos e 13 rebotes, além de seis assistências em 37 minutos. Jaylen Wells contribuiu com 17 pontos. Pelo lado do Golden State, Stephen Curry foi o principal pontuador com 24 pontos e quatro assistências em 30 minutos. Brandin Podziemski somou 18 pontos, e De’Anthony Melton anotou 10 pontos em 20 minutos.
A partida mostrou um Memphis Grizzlies capaz de superar o alto número de erros através da vantagem nos rebotes e da eficiência nos arremessos de quadra para assegurar o triunfo fora de casa.