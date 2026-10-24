O Portland Trail Blazers derrotou o Sacramento Kings por 128 a 120 na noite desta sexta-feira, 23, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Golden 1 Center, em Sacramento, os visitantes contaram com uma grande atuação coletiva para superar os donos da casa, ofuscando o triplo-duplo de Domantas Sabonis.

Virada no terceiro quarto

O Sacramento Kings começou a partida impondo seu ritmo e venceu o 1º quarto por 33 a 27. No 2º quarto, o equilíbrio marcou o duelo, com o Portland Trail Blazers anotando 32 pontos contra 31 dos mandantes. A grande mudança no placar ocorreu no 3º quarto, quando os visitantes dominaram as ações ofensivas e marcaram 44 pontos, limitando o Kings a apenas 26. No último quarto, o time da casa tentou a reação e fez 30 a 25, mas a vantagem construída pelo Blazers no período anterior garantiu o triunfo.

Números e destaques individuais

As estatísticas mostram que o Portland Trail Blazers distribuiu melhor a bola, terminando com 30 assistências contra 21 do Sacramento Kings, além de cometer menos erros (10 a 14). O aproveitamento nos arremessos de quadra foi parelho, com 48% (46-96) para o Blazers e 46% (42-91) para o Kings. Nas bolas de três, ambas as equipes tiveram baixo rendimento: os visitantes converteram 14 de 49 tentativas (29%), enquanto os mandantes acertaram 8 de 30 (27%). O Kings compensou nos lances livres, com um excelente aproveitamento de 93% (28-30).

Individualmente, o quinteto titular do Blazers teve como principal nome Deni Avdija, que anotou 26 pontos, 6 rebotes e 6 assistências em 39 minutos de quadra. Damian Lillard contribuiu com 19 pontos, 5 rebotes e 2 assistências, mesma pontuação de Toumani Camara, que se destacou nas bolas de três com 5 acertos em 10 tentativas (50%). Pelo lado do Kings, D. Acuff Jr. foi o cestinha do jogo com 33 pontos. O grande destaque individual da noite, no entanto, foi Domantas Sabonis, que registrou um impressionante triplo-duplo de 27 pontos, 19 rebotes e 10 assistências em 38 minutos. Zach LaVine também fez bom jogo, somando 22 pontos e 5 rebotes.

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O confronto evidenciou a força ofensiva do Portland Trail Blazers em momentos decisivos, utilizando um terceiro quarto avassalador para garantir a vitória fora de casa, mesmo diante de atuações individuais de alto nível do adversário.