O Cleveland Cavaliers venceu o Brooklyn Nets por 125 a 121 na noite deste sábado, 24, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando na Rocket Arena, em Cleveland, os mandantes construíram uma vantagem sólida nos três primeiros quartos e conseguiram segurar a reação dos visitantes na reta final do confronto.
Vantagem inicial e reação no fim
O jogo começou com o Cavaliers se impondo ofensivamente. No 1º quarto, a equipe da casa anotou 35 a 30. A diferença aumentou no 2º quarto, quando o Cleveland marcou 33 pontos contra 24 do Nets, indo para o intervalo com uma vantagem no placar. No 3º quarto, o ritmo se manteve a favor dos mandantes, que venceram a parcial por 28 a 26. No entanto, o último quarto foi marcado por uma forte investida do Brooklyn Nets, que anotou 41 pontos contra apenas 29 do Cavaliers. Apesar do esforço ofensivo, a reação não foi suficiente para reverter o placar final de 125 a 121.
Números e destaques da partida
O Cleveland Cavaliers teve um aproveitamento superior nos arremessos de quadra, convertendo 40 de 79 tentativas (51%), enquanto o Brooklyn Nets acertou 39 de 97 (40%). Os mandantes também distribuíram melhor a bola, registrando 31 assistências contra 23 dos visitantes, e se destacaram na defesa com 9 tocos, contra apenas 1 do Nets. Por outro lado, o Brooklyn foi superior nos rebotes ofensivos (18 a 9) e no total de rebotes (48 a 45), além de ter convertido 20 bolas de três pontos em 49 tentativas (41%).
Individualmente, o cestinha da partida foi Michael Porter Jr., do Nets, com 28 pontos, além de 9 rebotes e 4 bolas de três convertidas em 33 minutos. Ainda pelo time visitante, Julius Randle contribuiu com 23 pontos e 6 rebotes, e Demin Egor somou 22 pontos e 6 assistências. Pelo lado vencedor, o quinteto titular teve pontuação bem distribuída. Donovan Mitchell liderou o Cavaliers com 22 pontos, seguido por Jarrett Allen, com 21 pontos e 8 rebotes. O destaque ficou por conta de Evan Mobley, que anotou um duplo-duplo com 20 pontos e 10 rebotes, além de 4 assistências em 35 minutos de quadra.
A partida foi marcada pelo alto número de faltas (30 do Nets e 28 do Cavaliers) e erros (20 do Brooklyn e 23 do Cleveland), mas a eficiência nos arremessos de quadra e o jogo coletivo garantiram o triunfo do time da casa.