O Washington Wizards venceu o Chicago Bulls por 124 a 120 na noite deste sábado, 24, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no United Center, em Chicago, a equipe visitante contou com uma atuação sólida de seu quinteto titular para garantir o triunfo no confronto.
Virada no terceiro quarto
O jogo começou equilibrado, com o Washington Wizards vencendo o 1º quarto por uma margem mínima de 28 a 27. No entanto, o Chicago Bulls reagiu antes do intervalo, anotando 35 pontos no 2º quarto contra 29 dos visitantes, assumindo a liderança do placar. A dinâmica da partida mudou no 3º quarto, quando o Wizards impôs seu ritmo e marcou 40 pontos, limitando o adversário a apenas 20. No último quarto, o Bulls tentou uma recuperação e fez 38 a 27, mas a diferença construída anteriormente foi suficiente para garantir a vitória do time de Washington.
Números e destaques individuais
Coletivamente, o Washington Wizards teve um aproveitamento superior nos arremessos de quadra, convertendo 45 de 95 tentativas (47%), contra 39 de 92 (42%) do Chicago Bulls. Os visitantes também levaram a melhor nos rebotes, com 49 (sendo 12 ofensivos) contra 44 dos mandantes, e dominaram os tocos, registrando 7 a 1. Por outro lado, o Bulls foi mais eficiente nos lances livres (93% contra 86%) e conseguiu mais roubos de bola (10 a 5). Ambas as equipes tiveram dificuldades nas bolas de três, com o Wizards acertando 30% e o Bulls 28%.
O principal pontuador do Washington Wizards foi o titular Trae Young, que anotou 24 pontos e distribuiu 9 assistências em 34 minutos de quadra. Kyshawn George contribuiu com 22 pontos e 9 rebotes, enquanto Anthony Davis somou 19 pontos e 6 rebotes. Pelo lado do Chicago Bulls, o destaque foi C. Wilson, o cestinha da partida com 30 pontos e um duplo-duplo ao garantir 14 rebotes em 38 minutos. Matas Buzelis fez 21 pontos e Norman Powell terminou com 18 pontos.
O confronto evidenciou a importância do desempenho no 3º quarto para o resultado final, com o Washington Wizards aproveitando sua superioridade nos rebotes e nos arremessos de quadra para superar a forte pontuação individual do Chicago Bulls.