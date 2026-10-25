O Phoenix Suns venceu o Golden State Warriors por 131 a 122 na noite de sábado, 24, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Mortgage Matchup Center, em Phoenix, os mandantes contaram com uma grande atuação de seu quinteto titular, liderado por Devin Booker, para garantir o resultado positivo.
Virada no segundo quarto e explosão ofensiva
O jogo começou com vantagem para os visitantes. O Golden State Warriors fechou o 1º quarto liderando por 25 a 22. No entanto, o Phoenix Suns reagiu no 2º quarto, anotando 35 pontos contra 29 do adversário, e foi para o intervalo na frente. O 3º quarto foi marcado por um alto volume ofensivo de ambas as equipes: os mandantes marcaram 45 pontos, enquanto os Warriors fizeram 38. No último quarto, o Golden State até fez um ponto a mais (30 a 29), mas não foi o suficiente para reverter a vantagem construída pelo Suns.
Booker cestinha e eficiência nos arremessos
O grande destaque individual da partida foi Devin Booker. O titular do Phoenix Suns foi o cestinha do jogo com 40 pontos, além de contribuir com 6 rebotes e 7 assistências em 35 minutos de quadra. Ao lado dele no quinteto titular, Dillon Brooks e Miles Bridges anotaram 16 pontos cada. Pelo lado do Golden State Warriors, De’Anthony Melton veio do banco para ser o maior pontuador da equipe, com 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências em 25 minutos, convertendo 4 de 7 arremessos de três pontos (57.1%). Entre os titulares dos Warriors, Brandon Williams marcou 20 pontos e W. Richard fez 11.
Os números coletivos mostram a eficiência do Suns nos arremessos de quadra, convertendo 49 de 84 tentativas (58% de aproveitamento), contra 40 de 89 (45%) do Warriors. O time da casa também distribuiu mais assistências (33 a 23) e conseguiu 5 tocos contra 3 dos visitantes. O Golden State, por sua vez, foi superior nas bolas de três pontos, acertando 16 de 37 (43%) contra 14 de 36 (39%) do Phoenix, e nos rebotes ofensivos, pegando 19 contra apenas 9 dos mandantes, o que ajudou a equipe a liderar a soma geral de rebotes por 43 a 41. As duas equipes cometeram 22 faltas e tiveram números parecidos nos erros, com 17 para os visitantes e 16 para os mandantes.
A partida mostrou um Phoenix Suns capaz de rodar bem a bola e definir as jogadas com alto aproveitamento, superando o grande volume de rebotes ofensivos e os arremessos de longa distância do Golden State Warriors.