O Denver Nuggets venceu o New Orleans Pelicans por 141 a 135, após a disputa de uma prorrogação, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O confronto foi realizado na noite deste sábado, 24, na Ball Arena, em Denver. A equipe mandante contou com atuações inspiradas de seus titulares para reverter uma desvantagem construída ao longo dos três primeiros períodos.
Domínio inicial e reação no último quarto
O New Orleans Pelicans começou a partida em ritmo forte e terminou o 1º quarto vencendo por 38 a 24. A equipe visitante manteve a consistência ofensiva nas parciais seguintes, anotando 35 pontos tanto no 2º quanto no 3º quarto, enquanto o Denver Nuggets marcou 33 e 32 pontos, respectivamente. No entanto, o cenário mudou drasticamente no último quarto. O Nuggets limitou o ataque do Pelicans a apenas 18 pontos e anotou 37, forçando o tempo extra. Na prorrogação, os donos da casa foram superiores, marcando 15 a 9 para confirmar a vitória.
Destaques individuais e estatísticas
O cestinha da partida foi Jamal Murray, do Denver Nuggets, que permaneceu em quadra por 43 minutos e anotou 42 pontos, além de 6 assistências e 3 rebotes. O armador teve excelente aproveitamento nas bolas de três, convertendo 8 de 16 tentativas (50%). Ao seu lado, Nikola Jokic registrou um triplo-duplo com 35 pontos, 15 rebotes e 10 assistências em 44 minutos. Christian Braun também contribuiu para o quinteto titular com 15 pontos e 8 rebotes.
Pelo lado do New Orleans Pelicans, Trey Murphy III liderou a pontuação com 26 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, acertando 4 de 8 arremessos de três pontos. Dejounte Murray somou 22 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, enquanto Zion Williamson terminou com 17 pontos e 2 assistências em 33 minutos.
Nos números coletivos, o duelo foi equilibrado nos rebotes, com ligeira vantagem para o Nuggets (51 a 50). O Pelicans teve melhor aproveitamento nos arremessos de quadra (51% contra 48%) e distribuiu mais assistências (33 a 26). Por outro lado, o time de Denver converteu mais bolas de três (15 contra 11) e lances livres (30 contra 24), além de cometer menos erros (turnovers) na partida, registrando 12 contra 18 da equipe de New Orleans.
O confronto evidenciou o poder de reação do Denver Nuggets, que conseguiu superar um déficit significativo no placar durante o último quarto para assegurar o resultado positivo na prorrogação.