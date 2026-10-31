O Portland Trail Blazers venceu o Utah Jazz por 112 a 90 na tarde deste sábado, 31, em confronto válido pela temporada regular da NBA 2026-2027. Atuando como visitante no Delta Center, em Salt Lake City, às 16h00 (horário de Brasília), a equipe de Portland dominou o placar desde os minutos iniciais e contou com uma atuação sólida de seus titulares para garantir o resultado positivo.
Construção da vantagem quarto a quarto
O Trail Blazers começou a partida impondo seu ritmo ofensivo e fechou o primeiro quarto liderando por 27 a 18. No segundo período, o desempenho no ataque continuou forte. A equipe visitante anotou mais 32 pontos, enquanto o Jazz marcou 24, levando o jogo para o intervalo com o placar parcial apontando uma vantagem confortável para o Portland.
Na volta dos vestiários, o cenário se manteve favorável aos visitantes. No terceiro quarto, o Blazers superou o adversário novamente, desta vez por 29 a 22, ampliando a diferença no marcador. O Utah Jazz só conseguiu ser superior no último quarto, quando venceu a parcial por 26 a 24. No entanto, a reação na reta final foi insuficiente para reverter a desvantagem construída ao longo do confronto, confirmando a vitória do Portland por 112 a 90.
Domínio nos rebotes e destaques individuais
As estatísticas da partida mostram que o Portland Trail Blazers teve o controle das ações no garrafão, conquistando 48 rebotes totais (sendo 39 defensivos e nove ofensivos), contra 37 do Utah Jazz. Os visitantes também foram mais eficientes nos arremessos de três pontos, convertendo 16 de 44 tentativas (36%), enquanto os mandantes acertaram 11 de 40 (28%). O Jazz, por outro lado, distribuiu mais assistências (23 a 15) e conseguiu mais tocos (7 a 3). O jogo teve um alto número de faltas, com 26 infrações marcadas para cada lado, e muitos erros, sendo 18 do Blazers e 20 do Jazz. Nos lances livres, o Portland converteu 34 de 41 (83%), e o Utah fez 21 de 26 (81%).
Individualmente, o grande cestinha da partida foi Deni Avdija, do Trail Blazers. O titular anotou 24 pontos, pegou cinco rebotes e deu duas assistências em 30 minutos de quadra, acertando 50% de suas bolas de três (2-4). Damian Lillard também teve papel fundamental no quinteto titular, contribuindo com 22 pontos, cinco rebotes e quatro assistências em 27 minutos. Scoot Henderson somou 14 pontos e três rebotes em 31 minutos.
Pelo lado do Utah Jazz, D. Peterson liderou a equipe com 16 pontos, quatro rebotes e quatro assistências em 35 minutos de ação. Lauri Markkanen registrou 13 pontos e seis rebotes em 29 minutos, mas teve dificuldades no perímetro, convertendo apenas duas de 11 tentativas de três (18.2%). Brice Sensabaugh completou a lista de destaques dos mandantes com 12 pontos e três rebotes em 18 minutos jogados.
O confronto mostrou a eficiência do Portland Trail Blazers nos rebotes e nos arremessos de longa distância, fatores determinantes para assegurar o triunfo fora de casa na temporada regular.