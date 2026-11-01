O San Antonio Spurs venceu o Minnesota Timberwolves por 121 a 111 na noite deste sábado, 31, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Frost Bank Center, em San Antonio, a equipe mandante contou com uma atuação inspirada de Victor Wembanyama, o cestinha do jogo com 43 pontos, para garantir o triunfo.
O desenrolar do placar
O Spurs começou melhor e terminou o 1º quarto liderando por 34 a 28. No 2º quarto, o Timberwolves reagiu, anotando 33 pontos contra 26 do adversário, o que deixou o placar equilibrado no intervalo. No entanto, a equipe da casa retomou o controle no 3º quarto, marcando 33 a 27. No último quarto, o San Antonio Spurs manteve a consistência ofensiva, fez 28 a 23 e confirmou a vitória por 121 a 111.
Números e destaques individuais
Os números da partida mostram a superioridade do Spurs nos rebotes, com 49 (sendo 16 ofensivos e 33 defensivos) contra 38 do Timberwolves. O time mandante também se destacou na proteção de aro, registrando 9 tocos contra apenas 2 dos visitantes.
Nos arremessos de quadra, o San Antonio converteu 43 de 87 tentativas (49% de aproveitamento), enquanto o Minnesota acertou 40 de 93 (43%). Nas bolas de três pontos, o Spurs teve 37% de acerto (10-27), superando os 27% (9-33) do Timberwolves. O Minnesota, por sua vez, levou vantagem nos roubos de bola (11 a 6) e cometeu menos erros (14 contra 16).
Individualmente, o grande nome do San Antonio Spurs foi o titular Victor Wembanyama, que somou 43 pontos, 7 rebotes e 4 assistências em 34 minutos em quadra. D. Harper também teve papel fundamental com 25 pontos, 7 rebotes e 6 assistências em 39 minutos, seguido por De’Aaron Fox, que contribuiu com 22 pontos, 8 rebotes e 7 assistências.
Pelo lado do Minnesota Timberwolves, o principal pontuador foi Ayo Dosunmu, com 27 pontos, 9 rebotes e 3 assistências em 38 minutos. Jonathan Kuminga e Jaden McDaniels anotaram 19 pontos e 3 assistências cada um.
A partida evidenciou a força do San Antonio Spurs nos rebotes e nos tocos, além da eficiência nos arremessos de quadra para assegurar o resultado positivo diante do Minnesota Timberwolves.