O Oklahoma City Thunder venceu o Memphis Grizzlies por 128 a 97 na noite desta sexta-feira, 6, em partida válida pela temporada regular da NBA. Jogando no FedExForum, em Memphis, a equipe visitante contou com uma grande atuação ofensiva para garantir o resultado positivo.

Construção da vantagem

O Thunder começou a partida em ritmo forte, anotando 35 pontos no primeiro quarto contra 28 dos Grizzlies. No segundo período, a diferença no placar aumentou significativamente, com o time de Oklahoma marcando 36 pontos e limitando os donos da casa a apenas 21. Com isso, os visitantes foram para o intervalo com uma liderança confortável. O terceiro quarto foi o mais equilibrado do confronto, terminando empatado em 27 a 27. No último quarto, o Oklahoma City Thunder voltou a ser superior, fazendo 30 a 21 e fechando o placar final em 128 a 97.

Eficiência nos arremessos e destaques

Os números da partida mostram a superioridade do Thunder nos arremessos. A equipe visitante converteu 51 de 92 tentativas de quadra (55% de aproveitamento), enquanto os Grizzlies acertaram apenas 29 de 88 (33%). Nas bolas de três pontos, o Oklahoma City também levou a melhor, com 16 acertos em 35 tentativas (46%), contra 10 de 45 (22%) do Memphis. Os donos da casa tiveram seu melhor desempenho nos lances livres, convertendo 29 de 31 (94%), ante 10 de 16 (63%) dos visitantes.

O grande cestinha do jogo foi Ajay Mitchell, do Thunder, que anotou 35 pontos e distribuiu cinco assistências em 30 minutos em quadra, acertando 4 de 7 arremessos de três. Shai Gilgeous-Alexander também se destacou pelos visitantes com 28 pontos e quatro assistências, seguido por Jared McCain, que contribuiu com 21 pontos e cinco rebotes. Pelo lado do Memphis Grizzlies, Ty Jerome foi o principal pontuador com 21 pontos e cinco assistências. Zach Edey somou 14 pontos e seis rebotes, enquanto C. Coward registrou 10 pontos e nove rebotes.

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Nas demais estatísticas, o Thunder distribuiu 25 assistências contra 18 dos Grizzlies. Defensivamente, os visitantes conseguiram 10 roubos de bola e seis tocos, enquanto o Memphis teve cinco roubos e nenhum toco. Os donos da casa cometeram 18 erros (turnovers), contra 13 do Oklahoma City. Os rebotes foram equilibrados, com 45 para o Thunder e 43 para os Grizzlies, e as equipes cometeram um número parecido de faltas, sendo 21 para os visitantes e 20 para os mandantes.

A partida evidenciou a alta eficiência ofensiva do Oklahoma City Thunder, que soube aproveitar seus arremessos de quadra e do perímetro para construir e manter a vantagem ao longo dos quatro períodos no FedExForum.