Na noite desta sexta-feira, 6, o Minnesota Timberwolves venceu o New Orleans Pelicans por 115 a 109. A partida, válida pela temporada regular da NBA 2026-2027, foi disputada no Smoothie King Center, em New Orleans. O grande destaque do confronto foi o desempenho ofensivo dos visitantes no período final para garantir o resultado positivo.

Alternâncias no placar

O jogo começou com o New Orleans Pelicans aproveitando o fator casa e fechando o 1º quarto na frente por 30 a 27. No 2º quarto, o Minnesota Timberwolves reagiu, anotou 30 pontos contra 21 do adversário e foi para o intervalo em vantagem. A volta dos vestiários trouxe um novo momento para os mandantes, que marcaram 28 a 20 no 3º quarto e retomaram a liderança. No entanto, no último quarto, o Timberwolves dominou as ações ofensivas, registrando 38 pontos contra 30 do Pelicans, o que definiu o placar final de 115 a 109.

Estatísticas e destaques individuais

Apesar da derrota, o Pelicans teve um aproveitamento superior nos arremessos de quadra, com 45% (39-86) contra 43% (38-88) do Timberwolves, e também nas bolas de três, convertendo 42% (10-24) diante de 31% (12-39) dos visitantes. Por outro lado, a equipe de Minnesota compensou na linha de lance livre, acertando 27 de 37 tentativas (73%), enquanto New Orleans fez 21 de 26 (81%). O Timberwolves também levou a melhor nos rebotes, somando 49 (sendo 17 ofensivos) contra 41 do adversário.

Individualmente, o cestinha da partida foi Ayo Dosunmu, do quinteto titular do Timberwolves, que anotou 26 pontos, além de 2 rebotes e 4 assistências em 39 minutos, com um aproveitamento de 66.7% (4-6) nas bolas de três. Ele foi acompanhado por Jaden McDaniels, com 23 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, e LaMelo Ball, que contribuiu com 22 pontos e 8 assistências. Pelo lado do Pelicans, J. Fears liderou com 24 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Karlo Matkovic somou 18 pontos e 3 rebotes, enquanto Saddiq Bey terminou com 17 pontos, 5 rebotes e 4 assistências.

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O confronto evidenciou a força do Minnesota Timberwolves na busca pelos rebotes e a capacidade de pontuar de forma decisiva no último quarto para superar a eficiência nos arremessos do New Orleans Pelicans.