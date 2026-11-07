O Los Angeles Lakers venceu o Portland Trail Blazers por 124 a 118 em partida válida pela temporada regular da NBA. O confronto foi disputado na crypto.com Arena, em Los Angeles, na madruga deste sábado, 7. O grande destaque da noite foi a atuação ofensiva da equipe mandante, liderada por uma pontuação expressiva de seu principal jogador.

Virada no terceiro quarto

O Portland Trail Blazers começou a partida em um ritmo mais forte, fechando o 1º quarto com a vantagem de 29 a 20. No 2º quarto, o Los Angeles Lakers equilibrou as ações e anotou 33 pontos contra 31 dos visitantes. A grande diferença no placar aconteceu no 3º quarto, quando os Lakers dominaram a parcial, marcando 34 pontos e limitando os Blazers a apenas 15. No último quarto, o ataque de Portland voltou a funcionar e a equipe produziu 43 pontos, mas os 37 pontos anotados pelo time de Los Angeles foram suficientes para garantir o resultado positivo.

Estatísticas e destaques individuais

Luka Doncic foi o grande nome do Los Angeles Lakers e o cestinha da partida, terminando com 53 pontos, além de 5 rebotes e 5 assistências em 38 minutos no quinteto titular. Austin Reaves contribuiu com 25 pontos, enquanto Walker Kessler registrou um duplo-duplo com 16 pontos e 12 rebotes. Coletivamente, os Lakers se destacaram nos rebotes ofensivos (17 contra 8 do adversário) e na defesa, que gerou 15 roubos de bola e forçou 24 erros (turnovers) do time de Portland.

Pelo lado do Portland Trail Blazers, Deni Avdija somou 22 pontos, 9 rebotes e 11 assistências em 39 minutos de quadra. Damian Lillard também anotou 22 pontos, convertendo 4 de 10 tentativas nas bolas de três. Toumani Camara adicionou 18 pontos. Os visitantes tiveram um aproveitamento superior nos arremessos de quadra (51% contra 45%) e nas bolas de três pontos (44% contra 30%), além de distribuírem mais assistências (29 a 17) e conseguirem mais tocos (5 a 1).

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O confronto evidenciou a capacidade do Los Angeles Lakers de aproveitar os erros do adversário e gerar segundas chances no ataque por meio dos rebotes ofensivos, superando a eficiência nos arremessos de longa distância apresentada pelo Portland Trail Blazers.