O Oklahoma City Thunder venceu o Washington Wizards por 114 a 75 na noite deste sábado, 7, em partida válida pela temporada regular da NBA. Jogando no Paycom Center, em Oklahoma City, a equipe mandante contou com uma grande atuação do armador Shai Gilgeous-Alexander para garantir o triunfo com tranquilidade.
Construção da vantagem
O Oklahoma City Thunder assumiu o controle do placar logo no 1º quarto, vencendo a parcial por 25 a 19. No 2º quarto, a diferença aumentou significativamente, com os donos da casa anotando 32 pontos contra apenas 17 do Washington Wizards. Na volta do intervalo, o ritmo ofensivo do Thunder seguiu forte no 3º quarto, com mais 33 pontos contra 23 dos visitantes. No último quarto, a equipe mandante apenas administrou a larga vantagem, vencendo a parcial final por 24 a 16 e fechando o placar com 39 pontos de frente.
Eficiência e destaques individuais
Os números da partida evidenciam a superioridade do Oklahoma City Thunder, que converteu 49% de seus arremessos de quadra (45-92), enquanto o Washington Wizards teve um aproveitamento de apenas 30% (29-98). A equipe da casa também distribuiu melhor a bola, registrando 33 assistências contra 20 do adversário, e levou a melhor nos rebotes, com 55 contra 47.
O grande nome do jogo foi Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da partida com 30 pontos e 9 assistências em 29 minutos de quadra pelo quinteto titular do Thunder. Jared McCain contribuiu com 19 pontos e 5 rebotes, enquanto o titular A. Mara somou 18 pontos e 8 rebotes. Nas bolas de três pontos, o Thunder teve 36% de aproveitamento (10-28).
Pelo lado do Washington Wizards, que sofreu com o baixo aproveitamento de 16% nas bolas de três (7-43), o principal pontuador foi o titular A. Dybantsa, com 19 pontos e 6 rebotes. O também titular Alex Sarr registrou um duplo-duplo, anotando 15 pontos e 14 rebotes, além de 1 assistência. Kyshawn George completou os destaques da equipe visitante com 14 pontos, 7 rebotes e 6 assistências.
O confronto terminou evidenciando a força ofensiva e a precisão nos arremessos do Oklahoma City Thunder, que dominou as ações em todos os quartos para assegurar a vitória na temporada regular.