O Atlanta Hawks venceu o Brooklyn Nets por 124 a 121 na noite deste sábado, 7, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando na State Farm Arena, em Atlanta, a equipe mandante contou com uma atuação inspirada de Jalen Johnson, o cestinha do jogo com 30 pontos, para garantir o triunfo no confronto.
Vantagem visitante e virada no fim
O Brooklyn Nets começou a partida impondo seu ritmo e fechou o 1º quarto com dez pontos de frente, marcando 37 a 27. No 2º quarto, o Hawks reagiu ofensivamente, anotando 39 pontos contra 33 do adversário, mas a equipe visitante foi para o intervalo ainda na liderança. Na volta dos vestiários, o Nets voltou a vencer a parcial no 3º quarto, desta vez por 25 a 22. A definição ficou para o último quarto, quando o time da casa assumiu o controle. Com 36 pontos anotados contra apenas 26 do Nets nos doze minutos finais, o Atlanta Hawks consolidou a virada e fechou o placar em 124 a 121.
Estatísticas e destaques individuais
Os números da partida mostram um contraste no estilo de jogo das equipes. O Brooklyn Nets dominou os rebotes, pegando 53 (sendo 15 ofensivos) contra 40 do Hawks. Os visitantes também tiveram um aproveitamento superior nos arremessos de quadra (48% contra 45%) e nas bolas de três (33% contra 26%). Por outro lado, o Atlanta Hawks compensou na defesa e no cuidado com a bola: a equipe registrou 10 tocos contra apenas 1 do Nets e cometeu 12 erros (turnovers), enquanto o adversário desperdiçou a posse 22 vezes. Nas assistências, o equilíbrio foi quase total, com 30 para os mandantes e 29 para os visitantes.
Individualmente, Jalen Johnson liderou o quinteto titular do Hawks com 30 pontos, 7 rebotes e 6 assistências em 36 minutos de quadra. Nickeil Alexander-Walker contribuiu com 20 pontos, enquanto Aaron Wiggins também anotou 20 pontos, além de 6 assistências e 4 rebotes. Pelo lado do Brooklyn Nets, Michael Porter Jr. foi o principal pontuador com 25 pontos e 9 rebotes. Julius Randle registrou 19 pontos, 8 assistências e 7 rebotes, e N. Traore somou mais 19 pontos para a equipe visitante.
O confronto evidenciou a capacidade do Atlanta Hawks de proteger o aro e forçar erros para reverter uma desvantagem construída no início do jogo, assegurando a vitória em seus domínios.