O San Antonio Spurs venceu o Portland Trail Blazers por 125 a 103 neste domingo, 8, em partida válida pela temporada regular da NBA. Jogando no Moda Center, em Portland, os visitantes contaram com uma grande atuação do titular Victor Wembanyama para garantir o triunfo.
Explosão ofensiva no segundo e terceiro quartos
O jogo começou equilibrado, com o Spurs vencendo o 1º quarto por uma pequena vantagem de 22 a 20. No entanto, a equipe visitante assumiu o controle da partida a partir do 2º quarto, quando anotou 42 pontos contra 29 do Blazers. O ritmo forte se manteve no 3º quarto, com o San Antonio marcando impressionantes 45 pontos, enquanto o Portland fez 27. Com uma grande diferença no placar, o último quarto teve o Blazers pontuando mais (27 a 16), mas o esforço foi insuficiente para reverter o resultado final.
Domínio nos rebotes e nas bolas de três
Os números da partida mostram a superioridade do San Antonio Spurs em fundamentos importantes. Os visitantes pegaram 51 rebotes (sendo 14 ofensivos e 37 defensivos), contra 38 do Portland Trail Blazers. Além disso, o Spurs converteu 17 bolas de três pontos em 44 tentativas (39% de aproveitamento), enquanto o Blazers acertou apenas 9 de 35 (26%). A equipe vencedora também distribuiu mais assistências (28 a 17) e teve um excelente desempenho nos lances livres, acertando 28 de 30 (93%). O Portland cometeu 18 erros contra 16 do San Antonio, mas conseguiu mais roubos de bola (9 a 7) e cometeu menos faltas (20 a 30).
Wembanyama lidera os destaques
O cestinha da partida foi Victor Wembanyama, do Spurs, que anotou 29 pontos, além de 7 rebotes e 3 assistências em 24 minutos em quadra, acertando 3 de 6 (50%) nas bolas de três. Ainda pelo quinteto titular do San Antonio, Devin Vassell contribuiu com 15 pontos, 2 rebotes e 3 assistências, e Stephon Castle somou 14 pontos, 7 rebotes e 5 assistências.
Pelo lado do Portland Trail Blazers, Deni Avdija foi o principal pontuador com 15 pontos, 4 rebotes e 1 assistência em 24 minutos. Scoot Henderson marcou 13 pontos, mas zerou nas bolas de três (0 de 5), enquanto Damian Lillard registrou 12 pontos e 7 assistências. A partida evidenciou a força do Spurs nos arremessos de longa distância e no garrafão para construir a vitória fora de casa.