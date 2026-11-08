O Golden State Warriors venceu o Orlando Magic por 126 a 119, após prorrogação, em partida da temporada regular da NBA disputada neste sábado, 7. Jogando no Chase Center, em San Francisco, os mandantes contaram com uma grande atuação de Stephen Curry, cestinha do jogo, para garantir o triunfo.

Vantagem inicial e reação do Magic

O jogo começou com o Warriors abrindo vantagem no 1º quarto, anotando 31 a 19. No 2º quarto, a equipe da casa manteve o ritmo e foi para o intervalo liderando após fazer 26 a 22. No entanto, o Magic reagiu no 3º quarto, marcando 37 pontos contra apenas 20 do adversário. O último quarto foi equilibrado, com 33 pontos para o Golden State e 32 para o Orlando, levando a partida para a prorrogação. No tempo extra, o Warriors controlou o placar por 16 a 9, selando a vitória.

Eficiência nos arremessos contra força nos rebotes

Os números da partida mostram um contraste de estilos. O Golden State Warriors foi mais eficiente nos arremessos de quadra, convertendo 43 de 80 tentativas (54% de aproveitamento), enquanto o Orlando Magic acertou 43 de 113 (38%). Nas bolas de três, os mandantes tiveram 47% (15-32) contra 33% (18-54) dos visitantes. Por outro lado, o Magic dominou os rebotes, pegando 57 no total, sendo 24 ofensivos, contra 42 do Warriors (apenas 3 ofensivos). O time da casa também distribuiu 32 assistências e aplicou 10 tocos, cometendo 19 erros contra 14 do Orlando.

Destaques individuais

Stephen Curry foi o grande nome do Golden State Warriors e da partida, anotando 41 pontos, 6 rebotes e 6 assistências em 36 minutos, com 50% de aproveitamento nas bolas de três (5-10). Y. Lendeborg contribuiu com 23 pontos e 8 rebotes, enquanto Brandin Podziemski somou 15 pontos e 7 rebotes.

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Pelo lado do Orlando Magic, Franz Wagner registrou um duplo-duplo com 30 pontos e 11 assistências, além de 6 rebotes em 40 minutos. Wendell Carter Jr. também alcançou um duplo-duplo, com 19 pontos e 11 rebotes. Tristan Silva da completou os destaques dos visitantes com 19 pontos e 7 rebotes.

A partida evidenciou a capacidade do Warriors de definir o jogo na prorrogação com alta eficiência nos arremessos, superando o volume ofensivo e o domínio nos rebotes apresentado pelo Magic durante o tempo normal.